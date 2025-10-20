Noticias de hoy, lunes 20 de octubre de 2025

El robo del Louvre, la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia, el alto el fuego "intermitente", entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 20 de octubre de 2025.

Robo Louvre

Cuatro ladrones, con un montacargas, una radial y a plena luz del día, se han hecho con un botín de valor incalculable en el Louvre. Solo necesitaron siete minutos para llevarse parte de la colección imperial. En su huida, han perdido la corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo

Ese turista salió corriendo del museo junto a su familia. Todo lo grabó. La policía científica analiza cada rincón en busca de pistas porque todavía no han dado con los asaltantes. El miedo es que ahora troceen esas joyas históricas para venderlas.

La brecha de seguridad es evidente. Ha sido un robo que eleva a cuestión de Estado la protección de los Museos. Hace unas semanas el objetivo fue el Museo Nacional. De allí sustrajeron varias piezas de oro.

Gaza

Alto el fuego intermitente pero en vigor según Trump. Son imágenes muy duras del último ataque en la Franja de Gaza. Han muerto 45 palestinos. Israel dice ahora que reanuda la tregua.

Caso Koldo

Reunión de la mesa de diálogo social para hablar de las cuotas de los autónomos. 'El Español' publica documentos inéditos con pagos sin declarar que acreditarían una Caja B en Ferraz. Y 'La Razón' habla de una mediación de Koldo para reunir a Ábalos y al ministro, Ángel Víctor Torres

Un avión se sale de la pista en China

Un avión de carga se ha salido de la pista del aeropuerto de Hong Kong y ha terminado como ven, en el mar. Hay dos fallecidos y cuatro heridos.

