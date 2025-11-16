Detienen en Málaga a 'Pipo', uno de los narcos más buscado de Ecuador

Este domingo el supuesto líder de Los Lobos,Wilmer Chavarría alias Pipo,ha sido detenido en Málaga, según ha informado el Presidente del país latinoamericano, Daniel Noboa, en su cuenta X. Se trata de la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador.

La detención ha tenido lugar en el aeropuerto de Málaga, cuando el máximo líder de Los Lobos que venía de Marruecos, ha sido arrestado bajo una identidad falsa. Se escondía bajo el nombre de: Danilo Ramón Fernández Calderón, y el arrestado tiene antecedentes desde 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.

Según ha comunicado Daniel Noboa, el criminal "había fingido su muerte", había cambiado de "identidad" y se había "escondido" en Europa mientras ordenaba "asesinatos en Ecuador". Además, se encargaba de controlar las operaciones de minería ilegal, y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la detención el presidente ha reconocido que "Hoy ha ganado el Ecuador".

Operación 'Renacer'

La detención se ha enmarcado en una operación denominada Renacer, ya que Pipo había fingido su muerte en el año 2021 para evitar ser detenido. Se trata de una operación muy relevante, ya que la organización de Los Lobos, estaba aliada con Chone Killers, quien estaba asociado a varios atentados recientes en Guayaquil en los que se usaron coches bomba.

Dicha detención coincide con la inauguración de la Jornada electoral en Ecuador para decidir, entre ostras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita luchar con mayor dureza contra el crimen organizado.

¿Quiénes son Los Lobos?

La banda encabezada por Chavarría, es una organización delincuencial y terrorista con mucho poder en Ecuador, que se especializa en el tráfico de drogas y en el trabajo como sicarios para socios internacionales o grupos aliados. Al principio operaba junto a Los Choneros, que ahora son sus rivales en la disputa por el tráfico de drogas.

Hoy en día Los Lobos cuenta con más de 8.000 miembros distribuidos por las prisiones de Ecuador, y ha sigo la causante de numerosos episodios violentos del país.

Además, esta organización ha sido señalada por la planificación del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023 en Quito.

