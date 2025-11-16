Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Benalmádena, en Málaga

Los agentes han encontrado el cadáver de un hombre de 57 años en el puerto de la localidad malagueña de Benalmádena, tal y como ha detallado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Alrededor de las 8:45 horas de la mañana, el 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo inerte flotando en el agua, en el pantalán 3 de Puerto Marina, el puerto deportivo de Benalmádena.

Al recibir esta llamada, se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Cruz Roja, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Cuando estaban en el lugar de los hechos, tanto fuentes sanitarias como policiales han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.

Por el momento, y según apuntan las primeras informaciones del diario 'La voz del Sur', no se ha difundido información sobre la identidad del fallecido más allá de su edad, ni sobre cuándo o cómo pudo haberse producido la caída al agua. la investigación policial se va a encargar de determinar si se trata de un accidente o si existe algún otro elemento relevante.

A la espera de la evolución de la investigación, las autoridades han pedido prudencia y responsabilidad a la hora de difundir información no confirmada.

Encuentran un cadáver en alta mar frente a la costa de Benalmádena

Durante el mes de noviembre del pasado año, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre. La Guardia Civil investigó la identidad y las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue localizado en alta mar a última hora de la mañana del 18 de noviembre frente a las costas de Benalmádena.

El aviso lo dio la tripulación de una embarcación de recreo que, alrededor de las 14.00 horas, divisó el cuerpo de una persona que estaba flotando mar adentro. Tal y como pudieron confirmar varias fuentes, estaba a nueve millas al sur de Málaga capital.

Tras el aviso, Salvamento Marítimo movilizó la salvamar Alnitak, la cual se dirigió al lugar indicado por el embarcación de recreo. Una vez rescatado el cuerpo, lo trasladaron de vuelta al puerto de Málaga, donde se llevó a cabo el levantamiento de cadáver.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga estuvieron trabajando en la identificación del cadáver y en determinar las circunstancias de su muerte. Para ello, como es habitual, se indagó en los últimos casos de desaparecidos, ya que se cree que el hombre llevaba pocos días en el agua.

Asimismo, durante esas fechas, Salvamento Marítimo mantenía un dispositivo de búsqueda de Tino, un pescador de 60 años que está en paradero desconocido desde el pasado 14 de noviembre, cuando fue a pescar con unas cañas a la playa de Lagos, en Vélez-Málaga.

Tras denunciar su desaparición, la Policía Local encontró ropa del pescador, su caña y su coche en la playa adonde había acudido, pero ni rastro de él.

