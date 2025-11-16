Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

El cielo de Fuerteventura se llena un año más de colorido y diversión con el espectacular vuelo de miles de cometas sobre las dunas de Corralejo. Se trata de la 38ª edición del Festival Internacional de Cometas de Fuerteventura, un evento que ya se ha consolidado como una de las citas más emblemáticas del año en la isla majorera, y en el que participan más de 200 cometistas llegados de distintos países de toda Europa.

El viento fuerte y constante de la zona hace que el municipio de La Oliva sea el lugar perfecto para el vuelo acrobático, y unido al tiempo veraniego, soleado y con cielos despejados, lo convierte en una cita única para personas de todas las edades. El comienzo del festival tenía lugar este viernes con el vuelo inaugural de una cometa con forma de ardilla de enormes dimensiones y otra de delfines para poner en valor la sostenibilidad y el cuidado de los mares.

En la primera jornada, los protagonistas fueron los más pequeños. Cientos de escolares llegados de todos los colegios de Educación Infantil y Primaria del municipio de la Oliva, pudieron disfrutar llenos de emoción, de ver volar en el cielo sus pequeñas cometas.

Durante todo el fin de semana, las playas del norte de la isla se llenarán de visitantes para presenciar un espectáculo que combina la precisión técnica, el arte y la tradición y donde el ambiente deportivo se une al familiar con diferentes talleres y actividades infantiles, como la elaboración de cometas y las estructuras hinchables de más de seis metros.

Este año participan cerca de 200 personas, con hasta 20 cometas cada uno. Muchos de ellos son residentes en la isla que repiten año tras año y vuelan no una, sino varias cometas, que ellos mismos fabrican. Buscan los mejores materiales para construir de forma artesanal enormes figuras voladoras de hasta 30 metros de longitud, e incluso algunos también las venden. Otros son auténticos profesionales del vuelo acrobático, llegados de toda Europa, y que participan en concursos por todo el continente. Italianos, Irlandeses, Belgas, Holandeses...Personas de diferentes países que no solo asisten para participar en esta disciplina sino que aprovechan para pasar unos días de sol y playa en pleno mes de noviembre en un festival que se celebra en un entorno natural único, con un clima privilegiado y unas condiciones de viento perfectas. El vuelo acrobático con cometa es una disciplina reconocida en campeonatos europeos donde se valora principalmente la precisión y la capacidad de mantener la armonía en grupo sin que los hilos se crucen, lo que necesita de una práctica exhaustiva para ejecutar las figuras con el mínimo margen de error.

Y si durante el día las cometas surcan el cielo de Fuerteventura, por la noche lo hacen los drones, iluminando el cielo de la isla y llenándolo de color. El show nocturno “Horizonte Abstracto”, con más de 300 drones sincronizados no deja indiferente a ninguno de los asistentes, que miran al cielo hipnotizados, observando las diferentes figuras geométricas que se transforman al ritmo de la música. Un festival para toda la familia que se puede disfrutar hasta este domingo por la tarde, en las Grandes Playas de Corralejo.

