Noticias de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025

domingo 16 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 16 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Novedades de Encarnita Polo y los dos años del Gobierno, entre las noticias que marcan la jornada de hoy domingo 16 de noviembre.

Dos años del Gobierno

El PSOEha celebrado este domingo los dos años del mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo en un vídeo en el que el presidente asegura que no han dejado de trabajar "para mejorar la vida de la gente de a pie" y destaca que España tiene "más de 22millones de personas ocupadas".

Tal y como ha señalado el PSOE en su cuenta de X, "dos años para España, dos años de avances, compromiso y políticas útiles. Dos años defendiendo lo que de verdad importa. Porque somos el Gobierno que escucha, que actúa y que está donde tiene que estar: al lado de la gente. Y vamos a seguir siéndolo".

Feijóo acusa a Sánchez de "no gobernar"

El Partido Popular ha inaugurado la precampaña electoral en Extremadura. En concreto, los populares han llevado a cabo un mitin en el municipio pacense de Lobón. Desde allí, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, reclamó a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales en España después de siete años en el Gobierno pero "sin gobernar". Según Feijoó, Sánchez ha estado más pendiente de seguir "controlando y corrompiendo las instituciones" que de resolver los problemas del país.

Novedades de la muerte de Encarnita Polo

Continúa la investigación policial del asesinato de Encarnita Polo. El presunto agresor llevaba dos días viviendo en la residencia y -aseguran- no había mostrado signos de agresividad.

El supuesto agresor se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría. El hombre tiene 66 años y no había mostrado signos de agresividad en esta residencia de personas mayores. Según 'El Mundo' citando fuentes policiales, el asesinato se habría producido mientras dormía en su habitación.

