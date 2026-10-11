Salvamento Marítimo rescata a más de 200 migrantes frente a las costas de Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 200 migrantes frente a las costas de Canarias, entre ellos mujeres y menores. En total, unas 212 personas viajaban en el cayuco, las cuales aseguraron que llevaban seis días en el mar.

Además, una persona ha tenido que ser evacuada en helicóptero por su estado de salud.

Salvamento Marítimo escoltó la embarcación hasta tierra, donde Cruz Roja y los servicios de emergencia realizaron las labores de triaje y atención sanitaria.

Rescataron dos cayucos

No obstante, este sábado han llegado a rescatar hasta dos cayucos en la ruta canaria en los que viajaban más de 300 personas, uno fue trasladado a Lanzarote con 96 personas y el otro, a Gran Canaria con más de 200.

Además, hoy se ha conocido que al menos 139 personas han perdido la vida y 84 han desaparecieron después de que volcara un barco de migrantes en la costa de Yibuti, cuando se dirigía a Yemen.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que el barco transportaba a unos 350 migrantes hacía Yemen, país situado en el Oriente Próximo asiático.