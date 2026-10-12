Detenido un conductor de patinete en Santander tras dar una patada en el abdomen a un policía

Un hombre de 27 años ha sido detenido por la Policía Local de Santander acusado de agredir a un agente que trataba de identificarlo mientras circulaba en patinete por la ciudad. El individuo llegó a propinar una patada en el abdomen a uno de los policías, que tuvo que reducirlo junto al resto de los agentes.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 10 de octubre, sobre las 22:30 horas, en la calle Alta de Santander. Según la información facilitada por la Policía Local, los agentes observaron que el hombre circulaba por una zona prohibida y sin casco.

Desprendía un fuerte olor a alcohol y a marihuana

Durante la intervención, los policías percibieron que el conductor desprendía un fuerte olor a alcohol y que la mochila que llevaba consigo olía a marihuana. Cuando intentaron identificarlo, el hombre se negó reiteradamente a facilitar sus datos y también rechazó someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

La situación terminó en una agresión. Según el relato policial, el hombre se revolvió contra los agentes y lanzó varios manotazos y patadas, una de las cuales alcanzó a un policía en el abdomen. Los efectivos tuvieron que reducirlo y detenerlo ante la resistencia que opuso.

Tras el arresto, la Policía Local instruyó diligencias judiciales por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.