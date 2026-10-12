Muere un hombre en Barcelona tras ser apuñalado en plena calle durante un ataque en grupo

Un hombre ha muerto esta madrugada tras resultar herido por arma blanca en la calle Romaní, el distrito barcelonés de Nou Barris. Los hechos han ocurrido sobre las 02.00 horas de este lunes, 12 de octubre, cuando la policía catalana ha recibido un aviso por una agresión de un grupo de personas a un hombre. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora los hechos.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes han encontrado a la víctima herida y han iniciado las maniobras de reanimación, antes de la llegada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha movilizado cuatro ambulancias y también han tratado de reanimar al hombre, pero no han podido salvarle la vida.

Fuentes policiales han informado a 'El Periódico' de que el hombre habría resultado herido por arma blanca y apuntan a un posible ajuste de cuentas como motivo de la agresión grupal. La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Un joven resulta herido por arma blanca tras una pelea en Girona

Un joven ha resultado herido de gravedad por arma blanca esta madrugada en un pub de Girona en el transcurso de una pelea con un conocido, que ha quedado también herido, de carácter leve, y ha sido arrestado por estos hechos. Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE la información adelantada por el diario 'El Caso' sobre esta pelea, que ha tenido lugar en un pub ubicado en la calle Ramón Folch de la capital gerundense.

El suceso ha tenido lugar sobre la una de la madrugada cuando, por causas que ahora investigan los Mossos, se ha producido una pelea entre el joven y el hombre ahora detenido, de 24 años. El herido grave se encuentra hospitalizado en el centro Josep Trueta de Girona.