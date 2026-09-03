Calendario escolar Madrid 2026 - 2027: cuándo vuelven las clases, días festivos y puentes

El inicio del curso escolar es un momento muy importante para estudiantes, padres y educadores. Tras varias semanas de vacaciones, llega el momento de recuperar los horarios y las rutinas propias del día a día. Aunque esta transición puede resultar ilusionante para muchos niños, también es habitual que genere nervios o cierta resistencia, especialmente durante los primeros días.

Si vives en Madrid, te presentamos el calendario escolar 2026 - 2027.

Conocerlo con antelación te permitirá organizar mejor la vuelta a la rutina. ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Y los periodos de vacaciones? ¿Cuándo son los días no lectivos? Saber estas fechas exactas facilita la planificación familiar, lo que supone una tranquilidad para la conciliación laboral, las vacaciones o las actividades extraescolares.

Fechas importantes del calendario escolar de Madrid 2026 - 2027

La Comunidad de Madrid ha establecido las fechas definitivas de inicio y fin de curso para las diferentes etapas de la enseñanza.

Publicado en el BOCM, el calendario escolar para el curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid comenzará el 7 y 8 de septiembre 2026 (dependiendo del curso) y finalizará el 18 de junio 2027.

Más concretamente:

7 de septiembre : Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

: Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria. 8 de septiembre: Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Programas Profesionales, Conservatorios de Música/Danza y Escuelas Oficiales de Idiomas.

En cuanto al fin de curso:

18 de junio de 2027 : Finalizan las clases en la gran mayoría de las enseñanzas (Infantil, Primaria, Especial, ESO, FP, Escuelas de Idiomas y 1º de Bachillerato)

: Finalizan las clases en la gran mayoría de las enseñanzas (Infantil, Primaria, Especial, ESO, FP, Escuelas de Idiomas y 1º de Bachillerato) 30 de junio de 2027 : Cierre de actividades académicas generales y evaluaciones.

: Cierre de actividades académicas generales y evaluaciones. 31 de julio de 2027: Fin del curso en Escuelas Infantiles (primer ciclo) y Casas de Niños.

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027: días festivos y vacaciones

Estos son los días festivos y vacaciones para el curso escolar de la Comunidad de Madrid 2026-2027:

Vacaciones de Navidad y Semana Santa:

Navidad: Del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 (ambos inclusive).

Semana Santa: Del 19 al 29 de marzo de 2027 (ambos inclusive).

Festivos y días no lectivos: