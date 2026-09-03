Primer ingreso en prisión de un ladrón detenido en Barcelona con 34 antecedentes

La Justicia ha dado un paso importante en Barcelona para hacer frente a uno de los problemas de seguridad que más preocupa: los delincuentes que cometen delitos una y otra vez, sobre todo pequeños hurtos, y que, a pesar de acumular muchas condenas, no suelen entrar en prisión.

El Juzgado de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado prisión provisional para un hombre que tiene 34 condenas firmes por delitos contra el patrimonio. La decisión se ha tomado después de que el Ayuntamiento de Barcelona solicitara esta medida. El ladrón fue detenido el pasado miércoles en la playa del Somorrostro por un presunto delito menos grave de hurto.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado 27 de agosto y se incoó un procedimiento de diligencias urgentes ante el juzgado de guardia. Tras la detención, la Unidad de Investigación de la Guardia Urbana de Barcelona coordinados con los Mossos d'Esquadra, analizaron el historial del arrestado y propusieron a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona que el consistorio se personara como acusación, algo que es posible desde la modificación introducida recientemente por la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que establece que las entidades locales pueden ejercer la acción penal por los delitos de hurto previstos en el Código Penal.

De acuerdo con el perfil delincuencial, elaborado por los especialistas de los Mossos d'Esquadra en el marco del plan Kampai de lucha contra la delincuencia persistente en Catalunya, el detenido presentaba un alto riesgo de reincidencia, acumulando un gran número de condenas firmes por delitos contra el patrimonio a lo largo de su trayectoria delictiva.

Nueva vía contra los ladrones multirreincidentes habituales

Además, los hechos delictivos se habían producido de forma reiterada en una misma zona de la ciudad de Barcelona. Por este motivo, durante la vista en los juzgados, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona solicitaron que se acordara la prisión provisional, atendiendo al riesgo de reiteración delictiva y el impacto significativo que estos hechos generan en la convivencia y en la percepción de seguridad de la ciudadanía, así como la afectación directa que conllevan para los comercios, la actividad económica.

"Se trata de una decisión judicial relevante" con estas palabras valora el ayuntamiento la decisión ya que es la primera resolución en la ciudad de Barcelona que acuerda la medida cautelar de prisión provisional sobre la base de una petición efectuada por el Ayuntamiento de Barcelona. Es una alternativa que no existía hasta la fecha y por la que presionaron diversos alcaldes catalanes, especialmente los de la segunda corona metropolitana de Barcelona.

La nueva ley de multirreincidencia endurece la respuesta ante los delincuentes habituales, especialmente en los casos de pequeños hurtos. La principal novedad es que, cuando una persona acumule delitos de forma reiterada, estos podrán tener una consideración más grave y no serán tratados como hechos aislados.Con este cambio, los autores reincidentes podrán enfrentarse a penas de entre uno y tres años de prisión, una medida que busca evitar que quienes cometen hurtos de manera habitual sigan acumulando delitos sin consecuencias penales proporcionales.