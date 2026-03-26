Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Continúan los efectos de la guerra en medio de la incógnita entre las supuestas negociaciones mencionadas por EEUU.

27 días de guerra

El pulso sigue abierto. Trump cree que Irán acabará cediendo en las próximas 48 horas, mientras Teherán rechaza la propuesta de la Casa Blanca y niega negociaciones. Aun así, EEUU mueve ficha: el vicepresidente JD Vance podría reunirse este fin de semana con representantes iraníes en Pakistán. Sobre el terreno, Israel intensifica su ofensiva, también en Líbano, y Hezbolá responde con nuevos ataques. Washington continúa bombardeando objetivos en Irán y la ONU advierte: las potencias están "coqueteando con una catástrofe sin paliativos".

Luz verde al decreto anticrisis

El Gobierno saca adelante su paquete de medidas. El Congreso aprobará esta tarde el decreto con rebajas fiscales a carburantes y energía gracias al apoyo de Junts y la abstención de Podemos. El sentido del voto del PP sigue en el aire.

Noelia recibirá la eutanasia

Tiene 25 años, es parapléjica y ha decidido morir. Noelia recibirá la eutanasia hoy a las seis de la tarde, tras una decisión avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rechazada por su padre.

Rescate en un incendio

Una mujer de 80 años ha sido rescatada en el incendio de su vivienda, en la novena planta de un edificio. Un policía logró ponerla a salvo en el balcón hasta la llegada de los bomberos. Nueve dotaciones intervinieron en el operativo y la víctima fue trasladada al hospital.

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