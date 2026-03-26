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Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 26 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

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Continúan los efectos de la guerra en medio de la incógnita entre las supuestas negociaciones mencionadas por EEUU.

27 días de guerra

El pulso sigue abierto. Trump cree que Irán acabará cediendo en las próximas 48 horas, mientras Teherán rechaza la propuesta de la Casa Blanca y niega negociaciones. Aun así, EEUU mueve ficha: el vicepresidente JD Vance podría reunirse este fin de semana con representantes iraníes en Pakistán. Sobre el terreno, Israel intensifica su ofensiva, también en Líbano, y Hezbolá responde con nuevos ataques. Washington continúa bombardeando objetivos en Irán y la ONU advierte: las potencias están "coqueteando con una catástrofe sin paliativos".

Luz verde al decreto anticrisis

El Gobierno saca adelante su paquete de medidas. El Congreso aprobará esta tarde el decreto con rebajas fiscales a carburantes y energía gracias al apoyo de Junts y la abstención de Podemos. El sentido del voto del PP sigue en el aire.

Noelia recibirá la eutanasia

Tiene 25 años, es parapléjica y ha decidido morir. Noelia recibirá la eutanasia hoy a las seis de la tarde, tras una decisión avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rechazada por su padre.

Rescate en un incendio

Una mujer de 80 años ha sido rescatada en el incendio de su vivienda, en la novena planta de un edificio. Un policía logró ponerla a salvo en el balcón hasta la llegada de los bomberos. Nueve dotaciones intervinieron en el operativo y la víctima fue trasladada al hospital.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Vídeo: así fue el agobiante rescate de un trabajador y un bombero atrapados en una palmera

Imagen de la palmera cayendo

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Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

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Imagen de la palmera cayendo

Vídeo: así fue el agobiante rescate de un trabajador y un bombero atrapados en una palmera

Imagen de los Bomberos

Rescatan a una mujer de 80 años del incendio de su vivienda en Ciudad Lineal, Madrid

Accidente de tren en Egipto
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 26 de marzo?

Aceite de oliva
Aceites

La OCU pide a la AESAN retirar nueve aceites por presencia de compuestos cancerígenos

Luna
Carrera espacial

La vuelta del hombre a la Luna tiene nombre español, un malagueño dirigirá la nueva base lunar: "La idea es ir dos veces al año"

Hoy hemos conocido los nuevos planes de la NASA en la Luna. Se va a construir una base en la superficie del satélite, con la que se pretende conseguir un objetivo ambicioso: permitir una presencia humana permanente. Todo el proyecto está dirigido por un ingeriero español, es malagueño, y en Antena 3 Noticias hemos hablado con él.

Ley de eutanasia
Eutanasia

El caso de Noelia reabre el debate sobre la eutanasia en España: 426 personas la recibieron durante 2024

Desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 terminaron en una prestación efectiva.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Un menor de 17 años apuñala en la cara a su madre en Vícar y se da a la fuga

Cristo Paiporta

Restaurado un cristo de Paiporta sumergido en barro por la DANA

Noelia

Noelia se someterá a la eutanasia sola y con "el vestido más bonito": "Mi madre quiere verme cerrar los ojitos, pero le he dicho que no"

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