La izquierda gana elecciones danesas que la propia Frederiksen adelantó tras las amenazas de Trump de tomar Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, se ha proclamado ganadora de las elecciones generales con el 47,1 % de los votos frente al 42,2 % de la derecha en base a los primeros sondeos como el de la televisión pública DR,. Frederiksen adelantó los comicios para aprovechar la subida de su popularidad tras las amenazas de Donald Trump de tomar Groenlandia.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 19,2%, el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,4%; la Alianza Liberal, con el 10,5%, y el Partido Liberal, con el 9,3%, las peores cifras en la historia de la fuerza política que tradicionalmente ha dominado el bloque de derecha.

El sondeo de 'DR' otorga a la izquierda 83 escaños por 78 de la derecha y 14 de Los Moderados. Por su parte, otra encuesta a pie de urna del canal semipúblico 'TV2' amplía la ventaja de la izquierda a seis puntos porcentuales (49% frente a 43,1%) y once mandatos (86 contra 75), aunque seguiría necesitando el apoyo de los centristas.

Los cuatro diputados, que se reparten a partes iguales entre los dos territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia, podrían resultar decisivos a la hora de decidir la mayoría. En cuanto a Groenlandia, los colegios electorales no cierran hasta las 23:00 GMT y el resultado no se conocerá hasta el miércoles.

Las cifras de los sondeos apuntan a un descenso de las tres fuerzas que gobernaron juntas la pasada legislatura -socialdemócratas, Partido Liberal y centristas-, una fórmula inédita en la política danesa a la que recurrió Frederiksen aludiendo a la difícil situación geopolítica.

Los socialdemócratas retrocederían 8 puntos y perderían 16 diputados, según el sondeo de DR; el Partido Liberal de Troels Lund Poulsen, actual ministro de Defensa, perdería 4 puntos y 7 escaños, y dejaría de ser la fuerza más votada de la derecha, mientras que Los Moderados, del exprimer ministro liberal y ahora titular de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, caerían un punto y perderían dos escaños.

En el bloque de izquierda, la fuerza política que más avanza sería el Partido Socialista Popular, más de tres puntos, confirmando el histórico triunfo alcanzado en las elecciones europeas de 2024 y el buen resultado en las municipales de hace cuatro meses, en las que arrebató a los socialdemócratas la alcaldía de Copenhague después de un siglo.

En el bloque de derecha, el gran triunfador sería la Alianza Liberal, que se convertiría en primera fuerza del bloque, a pesar de las dudas sobre los efectos de la confesión en campaña de su líder, Alex Vanopslagh, de que había consumido cocaína varias veces al principio de su presidencia del partido.

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