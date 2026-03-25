La vuelta del hombre a la Luna tiene nombre español, un malagueño dirigirá la nueva base lunar: "La idea es ir dos veces al año"

Nacido en Málaga, vivió en Madrid y después se fue a la universidad a Estados Unidos porque quería trabajar en la NASA. Y lo que empezó como un sueño, aparentemente difícil de conseguir, se ha convertido en una realidad. Carlos García-Galán va a dirigir a todo el equipo y maquinaria de la NASA para crear la primera base en la Luna: la 'Moon Base'. Todo el proyecto está dirigido por un ingeniero español y en Antena3 Noticias hemos hablado con él.

La vuelta del hombre a la Luna quieren que sea "antes que otros, por supuesto". Nos cuenta con una sonrisa por videollamada desde Florida García-Galán, Ejecutivo del programa "Base Luna". "Queremos hacer la primera misión en 2028, y a partir de ahí, la idea es ir dos veces al año. Tenemos la intención de hacerlo así". Se trata de un cambio de estrategia de la Nasa y de Donald Trump, que quieren sacar ventaja en la carrera espacial frente a otras potencias, y ser los primeros en establecerse en la Luna.

Además, según ha anunciado la NASA, se suspenderá de forma temporal el proyecto de estación orbital 'Gateway' en esta puesta por explorar nuestro satélite desde el propio suelo lunar. "La Luna es la superficie de África, hemos ido en 6 misiones, durante días, nada más. Imagínate decir entonces que hemos explorado África si hubiéramos ido nada más que 6 meses unos cuantos días. Es decir, tenemos un montón de cosas que atender".

¿Cómo va a ser la 'Moon Base'?

Será como una especie de campamento donde dormirán, comerán y trabajarán los astronautas. Lo harán de cuatro en cuatro pasando estancias de hasta un mes de duración. Serán las primeras casas lunares, naves espaciales aparcadas en la superficie de la Luna. Para poder vivir, todos estos módulos estarán protegidos de la radiación y posibles meteoritos, y controlando la temperatura y el nivel de oxígeno de su interior. En esta pequeña ciudad habrá zona médica por si les pasa algo, y lo más importante: un laboratorio científico para analizar las muestras recogidas.

"El hecho de llevar los humanos allí nos va a permitir desarrollar tecnologías nuevas, aprender a cómo colaborar con otras agencias espaciales y quizás, lo más importante, inspirar a generaciones a que hagan lo que estoy haciendo yo ahora porque yo fui inspirado por lo que hicieron en generaciones anteriores como Apolo, etc", nos detalla Carlos García-Galán.

El objetivo es que los astronautas recorran kilómetros y kilómetros, entre otras cosas, en busca de minerales, de agua o de hielo. "En los polos hay muchas zonas con cráteres que dan sombra y como no hay atmósfera hay agua y otros componentes que llevan miles de millones de años. Lo que significa que si podemos acceder a eso, y estudiarlo, quizás nos de respuesta de cómo se originó nuestro Universo, que no tenemos ni idea ahora. O sea, muchísimo por aprender".

Estos son los nuevos planes de la NASA en la Luna con la que se pretende conseguir un objetivo ambicioso: permitir una presencia humana. Un paso previo a lanzarnos a descubrir Marte, el planeta rojo. Pero antes hay que llevar de nuevo al hombre a la Luna, y ya no de visita, como la última vez en 1972. Ahora sí, como destino permanente. Un sueño que podría hacerse realidad antes de 2030 y que estará liderado por nuestro malagueño Carlos García-Galán.

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