Efemérides de hoy 26 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 26 de marzo?

El 26 de marzo de 2021, dos trenes colisionan en la localidad de Tahta (Sohag), al sur de Egipto, dejando un saldo de 19 víctimas mortales y 185 heridos. El fatídico suceso ocurre aproximadamente a las 11:42 hora local, tras una cadena de errores humanos. La Fiscalía General de Egipto halló ocho responsables: los conductores y asistentes de ambos trenes y cuatro controladores de vía. La investigación probó que los operarios del tren que impactó habían desconectado el sistema de frenado automático y abandonado la cabina de control; una sucesión de “negligencias graves” que llevaron a la tragedia. En 2022, el tribunal encargado dictó condenas de hasta 15 años de prisión para los responsables.

Un 26 de marzo, pero de 1997, la policía de California encuentra en una mansión en Rancho de Santa Fe los cuerpos sin vida de 39 miembros de la secta Heaven’s Gate. La escena es horrible, decenas de muertos a los que se les había hecho creer que, si bebían el veneno, ascenderían al “Nivel Superior” de la existencia. El fundador del culto, Marshall Applewhite, había lavado el cerebro de todos sus seguidores. Según las enseñanzas de la secta, el cuerpo humano es solo un “envase”, un contenedor que debían dejar atrás para poder evolucionar. En los bolsillos de los cadáveres se encontraron cinco dólares y tres cuartos de dólar en monedas, al parecer para poder pagar los “costes burocráticos interplanetarios” que tendrían que pagar una vez comenzara el viaje espacial.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de marzo?

1848.- Conato de levantamiento en Madrid. El Gobierno de Narváez ordena la prisión de varios militares y políticos.

1899.- El arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia.

1926.- Se funda en Oviedo (Asturias), el club de fútbol Real Oviedo.

1932.- Estreno de "Luisa Fernanda", zarzuela del maestro Federico Moreno Torroba, en el teatro Calderón de Madrid.

1978.- Doscientas mil personas se manifiestan en el País Vasco en el primer Aberri Eguna legal.

1991.- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado de Asunción y constituyen el Mercado Común del Sur (Mercosur).

2000.- Pedro Almodóvar consigue el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por "Todo sobre mi madre".

2007.- El protestante Ian Paisley y el católico Gerry Adams alcanzan un histórico acuerdo que permitirá formar gobierno en Irlanda del Norte.

2021.- Al menos 32 muertos y más de 160 heridos en uno de los peores accidentes de tren en Egipto.

2023.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acuerda el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

2025.- Se hace público el kit de supervivencia desde Bruselas y que España asume.

¿Quién nació el 26 de marzo?

1871.- Serafín Álvarez Quintero, dramaturgo español.

1911.- Tennesse Williams, dramaturgo estadounidense.

1935.- Manuel Summers, director de cine y humorista español.

1940.- Nancy Pelosi, política estadounidense.

1944.- Diana Ross, cantante y actriz estadounidense.

1948.- Steven Tyler, cantante estadounidense del grupo Aerosmith.

1995.- Ibai Llanos, youtuber y streamer español.

¿Quién murió el 26 de marzo?

1827.- Ludwig van Beethoven, compositor alemán.

1892.- Walt Whitman, poeta estadounidense.

2000.- José Montero, escritor español.

2004.- Jan Sterling, actriz estadounidense.

2009.- Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de un estado en México

2016.- Jim Harrison, escritor estadounidense.

2023.- María Kodama, escritora.

¿Qué se celebra el 26 de marzo?

Hoy, 26 de marzo, se celebra el Día Mundial del Clima.

Horóscopo del 26 de marzo

Los nacidos el 26 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 26 de marzo

Hoy, 26 de marzo, se celebran las santas Tecla y Eugenia y los santos Braulio, Félix, Casiano, Teodoro.