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Puñalada

Un menor de 17 años apuñala en la cara a su madre en Vícar y se da a la fuga

La mujer permanece hospitalizada tras un ataque con arma blanca en Almería.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

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La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar al menor de 17 años señalado como presunto autor del apuñalamiento de su madre en el municipio almeriense de Vícar. Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles y han dejado a la víctima con heridas de gravedad en el rostro y en la zona cervical.

Según fuentes de la investigación, tanto el joven como la mujer son de origen africano. El presunto agresor se encuentra en paradero desconocido, mientras continúan las labores para dar con su localización.

Ataque en plena vía

La agresión tuvo lugar pasadas las 09:00 horas en la conocida como Carretera del Butano, un camino situado entre los términos municipales de Vícar y Roquetas de Mar. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso en el que se alertaba de que una mujer estaba siendo atacada con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia comprobaron que la víctima presentaba cortes severos. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que prestaron una primera atención en el punto del suceso.

Tras la asistencia inicial, la mujer fue trasladada al Hospital de Poniente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, especialmente en el rostro y la zona cervical, los sanitarios decidieron su derivación urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas, en la capital almeriense.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del suceso. Por el momento, el menor continúa en búsqueda y captura.

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