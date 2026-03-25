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El caso de Noelia reabre el debate sobre la eutanasia en España: 426 personas la recibieron durante 2024

Desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 terminaron en una prestación efectiva.

Ley de eutanasia

426 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España durante 2024 | Antena3 Noticias

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Sara Sebastián
Publicado:

El caso de Noelia, la joven de 25 años que espera la prestación de ayuda para morir desde hace 20 meses, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la eutanasia en España.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se contabilizaron 929 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estos procesos finalizados, 426 concluyeron en una prestación efectiva, lo que representa el 45,86% del total, consolidando una tendencia estable desde la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021.

De todas las solicitudes presentadas, 141 fueron denegadas, mientras que 54 fueron revocadas por los propios solicitantes. En 308 casos, las personas solicitantes fallecieron antes de que finalizara el procedimiento, lo que evidencia la complejidad y duración de estos procesos.

Comunidades autónomas

Por comunidades, Cataluña lideró el número de solicitudes con 303 casos, seguida de Madrid (129) y País Vasco (75). Estas tres regiones también lideraron el número de prestaciones realizadas.

El perfil de los solicitantes

La mayoría de los procesos finalizados, un 75,89%, correspondieron a pacientes mayores de 60 años y el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años. Las enfermedades neurológicas y oncológicas continúan siendo las principales patologías de base.

En términos de práctica médica, la gran mayoría de las intervenciones (96,71%) se llevaron a cabo dentro del sistema público de salud, principalmente en atención primaria. Además, más de la mitad tuvieron lugar en centros hospitalarios, aunque un porcentaje significativo se llevó a cabo en domicilios.

Tasa de mortalidad

La tasa de mortalidad por eutanasia en España se situó en el 0,10% del total de fallecimientos, una cifra notablemente inferior a la de otros países con legislación similar, como Bélgica, Canadá o Países Bajos.

Desde la entrada en vigor de la ley, el número de prestaciones ha aumentado progresivamente, alcanzando un total acumulado de 1.123 casos hasta finales de 2024. Este crecimiento refleja una implantación progresiva de este derecho en el sistema sanitario español, aunque con diferencias territoriales significativas.

Aquí puedes ver la entrevista exclusiva a Noelia en Y Ahora Sonsoles

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Noticias de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

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