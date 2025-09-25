Noticias de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El anuncio de Sánchez de presentarse a la reelección en 2027, el envío de un buque de la Armada para proteger la Flotilla, los ataques en Gaza o la nueva alerta en Dinamarca, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 25 de septiembre de 2025.

Sánchez en la ONU

Desde la ONU y en una entrevista para la cadena Bloomberg, Pedro Sánchez confirma su intención de volver a presentarse en las elecciones de 2027. Lo tiene muy claro y asegura que ya lo ha hablado con su círculo cercano. Además, dice que está seguro de que "podrán repetir la mayoría". También ha defendido la inocencia de su hermano y de su mujer.

Buque Armada

Anuncio sorpresa del presidente Sánchez desde la ONU. En las próximas horas, España va a enviar un buque de la Armada en apoyo a la Flotilla que se dirige a la Franja de Gaza. La va a escoltar y en caso de necesidad, rescatar a sus miembros. Todo tras el último ataque con drones denunciado por sus tripulantes.

Ataque Gaza

Nueva noche de intensos ataques sobre la Franja de Gaza. Al menos 12 palestinos han fallecido tras el bombardeo israelí a un refugio de familias desplazadas.

Discurso Rey

El rey Felipe VI ha defendido en la ONU el reconocimiento del Estado de Palestina como un paso imprescindible para conseguir la paz.

Alerta Dinamarca

De nuevo alerta, en Dinamarca por la presencia de drones. Esta vez se ha cerrado el aeropuerto de Aalborg, en el norte del país. El incidente se produce tan solo 48 horas después de que el aeropuerto de Copenhague cancelara sus vuelos por el mismo motivo.

NASA

Volver a la Luna está un poco más cerca. Cuatro astronautas son los afortunados que, además, van a ir a la luna y lo harán antes de lo previsto. La NASA adelanta al 5 de febrero su misión Artemis II, la que va llevar de nuevo al hombre a la luna, aunque de momento, orbitarán a su alrededor.

