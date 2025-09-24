Pedro Sánchez, tras la proposición de Peinado de juzgar a Begoña Gómez: "Mi hermano y mi mujer son inocentes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance ante los medios de comunicación de su semana de actos en Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante estos días, el líder del Ejecutivo español ha intervenido en diferentes conferencias y sesiones en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU, además de su discurso en la Universidad de Columbia, donde ha hablado sobre la situación de Palestina y otros asuntos.

Precisamente, esta rueda de prensa de Sánchez llega horas después de la propuesta del juez Juan Carlos Peinado para enviar a juicio ante un jurado popular a su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Sánchez se ha mostrado contundente y asegura que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", mientras que ahora "nos toca defender la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes". El presidente espera que "cuando la Justicia así lo dicte, tenga la misma repercusión".

Peinado adopta la decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se llevó a cabo desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñó funciones privadas para Gómez.

Sánchez anuncia el envío de un buque en apoyo de la flotilla Global Sumud que va a Gaza

El presidente del Gobierno también ha anunciado el envío a partir de este jueves de un buque militar en apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes. Es el 'BAM' (buque de acción marítima) 'Furor', un patrullero oceánico que zarpará desde Cartagena (España) y que acudirá en auxilio de la flotilla en caso de que sea necesario.

"Las víctimas de violencia machista han estado protegidas 24 horas, siete días a la semana"

Sobre la polémica con el funcionamiento de las pulseras antimaltrato, Pedro Sánchez ha querido asegurar que "el sistema funciona y funciona mejor de lo que funcionaba antes", algo que considera "muy importante para las personas que sufren maltrato".

Aunque explica que "es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas", insiste en que "la propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, siete días a la semana", por lo que "no voy a admitir de los que niegan la violencia machista" dichas dudas. También ha señalado que "la ministra Ana Redondo cuenta con mi apoyo".

Sánchez, "en las antípodas del discurso" de Donald Trump

El líder del Ejecutivo español asegura, además, que se encuentra "en las antípodas del discurso" que el presidente de Estados Unidos pronunció ante Naciones Unidas este miércoles. "No puedo verme reflejado en nada de lo que dijo (Trump), ni en la emergencia climática, ni en la salud global, ni en la situación que está padeciendo la población de Gaza", ha dicho Sánchez.

Responde a Feijóo

Sánchez también ha contestado a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha dicho que Pedro Sánchez no se merece el acta de diputado, subrayando que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, "no él con sus insultos".

