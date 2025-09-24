Vídeo: Un frutero reduce al ladrón que robó en su tienda en Marbella

Hassan Alí, trabaja con su hermano desde hace cuatro años en una frutería de San Pedro de Alcántara, en Málaga. Muy apreciado por sus vecinos, esta familia de origen paquistaní, surte al barrio de fruta y verdura en una céntrica calle de esta pedanía de Marbella.

Pero el día del robo, Hassan se encontraba solo en la tienda. “Eran las 14:30 horas y esperaba a que entrara mi compañero para hacerme el relevo en media hora. Me encontraba ordenando unas frutas en el mostrador que hay junto a la nevera cuando un individuo entró y fue directamente hacia la caja registradora, la abrió y cogió todos los billetes que había dentro en ese momento”.

El botín ascendía a 300 euros. Cuando el frutero intentó detenerlo, el ladrón le propinó un fuerte golpe en la cabeza y salió corriendo a la calle donde su pareja le esperaba con un patinete para huir del lugar del robo: “Yo salí detrás del ladrón mientras llamaba a mi hermano para decirle que nos estaban robando y pedirle ayuda, me tiré encima del tipo y su mujer empezó a golpearme. Mis vecinos, al ver la situación, empezaron a llamar a la policía”.

Hassan recuperó el dinero tras placar al ladrón en plena calle

Algunos de los viandantes comenzaron a grabar con su teléfono móvil una escena que se ha vuelto viral en las redes sociales. Difundida por “Marbella se queja” la imagen muestra el placaje que el frutero consiguió hacerle al ladrón: “Mi hermano llegó enseguida y la mujer del ladrón empezó a golpearle también a él”.

La trifulca terminó con la llegada de la Policía Local de Marbella. Hassan pudo al fin recuperar el dinero robado aunque tanto él como su hermano tuvieron que ser atendidos por diversas heridas en la cabeza. “Nos tuvieron que dar varios puntos en la oreja y en la cabeza por los golpes que nos dieron al intentar recuperar nuestro dinero”, cuenta Hassan.

