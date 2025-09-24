Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Se hace pasar por fiscal para engañar a una amiga y que le limpie la casa gratis

La acusada consiguió que su supuesta amiga le limpiase la casa y cuidase de sus tres hijos haciéndole creer que era la única forma de evitar la cárcel.

Una mujer limpiando una casa

Úrsula Lorenzo
Publicado:

El titular es de los que hay que leer dos veces porque resulta difícil de creer. Los hechos se remontan al año 2022. Las dos mujeres se conocieron porque la víctima desarrollaba servicios como tarotista y la acusada acudió a ella. Su relación se fue afianzando y se convirtieron –en teoría– en buenas amigas.

Esa supuesta amistad fue aprovechada por la ahora acusada para convencer a la víctima de que sobre ella recaía una condena de prisión que solo podría evitar realizando trabajos en beneficio de la comunidad. Aunque en realidad, la única que se beneficiaba ahí era ella, ya que esos trabajos consistían en encargarse de sus tres hijos menores y hacer las labores de su casa.

¿Cómo logró tal engaño? Pues en primer lugar, según recoge el escrito de acusación, se puso en contacto con su amiga a través de WhatsApp utilizando varios números de teléfono distintos haciéndose pasar por policías, funcionarios del juzgado e incluso por fiscal. En esas comunicaciones le informaba de que el hombre con el que había mantenido una relación sentimental estaba siendo investigado por un delito de estafa y que ella estaba implicada en la situación.

En el momento en el que la estafadora comenzó a urdir su plan, su víctima se encontraba en un proceso depresivo y estaba siendo medicada. Situación que, previsiblemente, la hizo más vulnerable, ya que lo cierto es que nunca recibió ninguna comunicación oficial por escrito ni fue citada para causa judicial alguna. Aun así, a pesar de lo rocambolesco del tema, se lo creyó.

El engaño duró año y medio

Estuvo más de año y medio haciendo las labores domésticas y cuidando de sus hijos. Se creyó a pies juntillas que para librarse de una condena de prisión derivada de una supuesta estafa cometida por su expareja, debía realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Trabajos que, qué oportuno, podía realizar en la casa de su amiga, haciendo las labores domésticas y cuidando de los tres hijos menores de ésta.

Esta semana esta mujer debía comparecer ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, acusada de un engaño especialmente cruel y malicioso, dicen los jueces. Engaño que duró año y medio.

Durante este tiempo trabajó hasta doce horas diarias durante los siete días de la semana, llegando incluso a cobrarle 100 euros mensuales por la manutención.

Fue la hija de la víctima la que se percató de que esta situación no era normal y acudió con su madre a la Policía. Ahí se percataron de que no había ninguna cuenta pendiente por su parte con la justicia. Ahora es su “amiga”, la que se enfrenta a una pena de dos años de prisión. Además de la posibilidad de pagarle por todos los servicios prestados durante el tiempo que duró el engaño.

El juicio no se pudo celebrar esta semana como estaba previsto pero se establecerá una nueva fecha para que la justicia resuelva una situación que supera con creces cualquier realidad.

