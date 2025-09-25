Se estrena en Madrid 'Cabaret', la nueva versión del clásico musical

'Cabaret' Musical llega a España, más concretamente, a Madrid. Ayer fue la presentación oficial del famoso musical y se podrá disfrutar del show del Kit Kat Klub en el UMusic Hotel desde hoy, 25 de septiembre hasta el próximo 30 de noviembre, realizando un total de 75 eventos.

La experiencia que ofrece el musical 'Cabaret' es inmersiva. Pero, ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, con esto hablamos de un espectáculo en el que todo forma parte de la ambientación, es decir, todo el teatro participa en la representación.

Dentro de su formato, los espectadores están ubicados en mesas repartidas por todo el teatro, por lo que todo es 'Cabaret'. Como ellos mismos anuncian en su web, una vez cruzas las puertas del recinto, empieza la magia. Los actores se entremezclan en el ambiente. Además, podrás disfrutar de música en directo y, conocer los secretos más profundos de la obra y todo lo que esconde cada pequeño rincón. De hecho, hay un post show, por lo que no hay un telón que indique que la obra ha finalizado.

La historia del musical se inspira en los años 30 en Alemania, momento en el que se produjo el auge del nazismo. La protagonista es una cantante de Inglaterra que trabaja en el 'Cabaret' Kit Kat Klub. La historia mezcla el romanticismo y la pasión, hasta que sus vidas se ven condicionadas por la II Guerra Mundial.

En un momento dado, la representación trata de mostrar como cambian sus vidas y sus emociones y, como sobreviven a un mundo que cada día se encuentra en una situación más crítica. Gracias al 'Cabaret', los protagonistas de la historia consiguen evadirse mientras fuera, en la vida real, el nazismo comienza a cambiar la vida de todos de forma irreversible.

Este musical, ha dejado una huella imborrable desde su estreno en Broadway. Ahora, llega a Madrid, España para que todo el mundo pueda disfrutar de este fascinante musical.

