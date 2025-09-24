Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Rusia - Ucrania

Zelenski avisa en la ONU: "Ninguna institución puede detener el derramamiento de sangre"

El presidente de Ucrania reclama más apoyo internacional y alerta de que solo "los amigos y las armas" garantizan seguridad ante la ofensiva rusa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev. EFE

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, utilizó su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York para trasladar un mensaje de advertencia: la guerra no se limita a su país y puede extenderse si no se detiene al presidente ruso, Vladímir Putin. "La guerra ya ha alcanzado tantos pueblos como para creer que no tiene que ver con ustedes", aseguró.

El mandatario denunció que las instituciones multilaterales han perdido eficacia en los últimos años y sostuvo que únicamente "los amigos y las armas" ofrecen garantías de seguridad frente a las agresiones de terceros Estados. Además, criticó la falta de avances en un alto el fuego, que a su juicio no se alcanza "porque Rusia se niega".

Llamada de atención sobre la carrera armamentística

Zelenski subrayó que, en el escenario actual, "si una nación quiere la paz, tiene que conseguir armas; las armas son las que deciden quién sobrevive". Durante su discurso señaló la existencia de lo que describió como "la carrera armamentística más destructiva de la historia humana", en la que adquieren un papel central la inteligencia artificial y los drones.

En este sentido, recordó incidentes recientes en Europa, como la irrupción de aeronaves rusas no tripuladas en Polonia hace dos semanas o la entrada temporal de cazas en el espacio aéreo de Estonia.

"Ucrania solo es el primer país, los drones rusos ya están sobrevolando otros países de Europa; nadie se puede sentir seguro", afirmó. También se mostró dispuesto a compartir con otras naciones la experiencia adquirida en la defensa frente a Moscú.

Mensaje tras el respaldo de Trump

El discurso se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara públicamente su apoyo a Ucrania y asegurara que, con la ayuda necesaria, el país podría recuperar la totalidad de su territorio.

Desde el Kremlin, la afirmación fue rechazada de inmediato. "El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares… Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo es, en nuestra opinión, errónea", respondió el portavoz ruso, Dmitri Peskov.

Zelenski advirtió de que la presión de Moscú se extiende más allá de sus fronteras. Mencionó la situación en Georgia, Bielorrusia y Moldavia como ejemplos de Estados cuya soberanía y derechos se han visto debilitados. "Ya hemos perdido a Georgia en Europa, los derechos humanos y el espacio cívico está mermando", lamentó.

Sobre Moldavia, subrayó las interferencias en los últimos procesos electorales y pidió una respuesta firme. "No apoyar a Moldavia será mucho más caro, se debe ayudar con financiación, apoyo energético, no solo con palabras", reclamó

Zelenski también puso el foco en los niños ucranianos secuestrados por Rusia y recordó que la financiación de la guerra depende de la comunidad internacional. Insistió en que es necesario utilizar "todos nuestros recursos para obligar a Rusia a detenerse" y concluyó con un llamamiento a reforzar la cooperación militar, económica y política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El super tifón Ragasa deja al menos 14 muertos en Taiwán mientras Hong Kong y el sur de China se preparan

El super tifón Ragasa a su paso por Taiwán

Publicidad

Mundo

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, tras la proposición de Peinado de juzgar a Begoña Gómez: "Mi hermano y mi mujer son inocentes"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una rueda de prensa en Kiev.

Zelenski avisa en la ONU: "Ninguna institución puede detener el derramamiento de sangre"

Muere inesperadamente la 'influencer' Gracious Teiyan

Muere inesperadamente la 'influencer' Gracious Teiyan tras sufrir migrañas severas

Foto de archivo en el check-in en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Ciberataque

Detienen en Reino Unido a un sospechoso por el ciberataque que afectó a aeropuertos europeos

Cámara hiperbárica
MUERE QUEMADO

Denuncian la muerte de un niño de 5 años quemado frente a su madre en una cámara hiperbárica durante un tratamiento para el TDAH

Tiroteo en Dallas
Tiroteo

Al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en una oficina del ICE en Dallas

El director interino del ICE confirma que tres personas fueron alcanzadas por disparos y trasladadas al hospital. La secretaria de Seguridad Nacional habla de "múltiples heridos y fallecidos" y de un posible francotirador.

El super tifón Ragasa a su paso por Taiwán
Super tifón

El super tifón Ragasa deja al menos 14 muertos en Taiwán mientras Hong Kong y el sur de China se preparan

El super tifón Ragasa está considerado el ciclón tropical más intenso de este año. Ya ha barrido Taiwán donde las fuertes lluvias y los vientos huracanados han dejado al menos 14 muertos y más de 120 desaparecidos.

Influencer brasilena Patricia Keller

Muere Patricia Keller, la joven influencer y médica brasileña tras una dura batalla contra un cáncer agresivo

Jimmy Kimmel, presentador de la 90 edición de los Oscar

Jimmy Kimmel arremete contra Trump en su vuelta a la televisión: "No soporta las bromas"

Policía francesa

Un alumno de 14 años y admirador de Hitler apuñala a una profesora en un colegio de Alsacia, Francia

Publicidad