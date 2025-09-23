Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un bebé de un año al caer desde la ventana de un segundo piso en Vitoria

La Ertzaintza no detecta indicios de criminalidad y maneja como hipótesis principal que se tratara de un accidente.

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

Juan Muñoz
Un bebé de un año ha fallecido en Vitoria después de caer desde la ventana de un segundo piso de forma accidental, tal y como apunta la principal hipótesis.

El accidente tuvo lugar el sábado en la calle Aguirrelanda, ubicada en el barrio de Lakua-Arriaga de Vitoria.

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente y trasladaron al menor al hospital de Txagorritxu, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida.

La Ertzaintza no ha detectado indicios de criminalidad, por lo que la principal hipótesis es que el bebé cayera desde el segundo piso de forma accidental. La investigación se centra ahora si el menor falleció en el acto o durante el traslado al hospital.

