Bomberos forestales y agentes medioambientales claman en Valladolid por un Pacto de Estado contra los incendios

Más de 3.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, se han manifestado en Valladolid en contra de la precariedad laboral de bomberos y agentes forestales en una protesta convocada por CCOO y UGT.

La convocatoria, que ha tenido carácter nacional, ha comenzado a las puertas de la Delegación de Gobierno y ha concluido ante las Cortes de Castilla y León, donde se han producido enfrentamientos entre los participantes y los agentes que les impedían el acceso.

“Los incendios matan, la precariedad mata y la falta de inversión mata”, han asegurado minutos antes de que comenzase en Valladolid una protesta que quería visualizar la disparidad de criterios, condiciones e incluso categorías que hay entre los bomberos y agentes forestales dependiendo de la comunidad autónoma a la que se pertenezca. Por eso, en la manifestación convocada por CCOO y UGT, se ha reclamado un Pacto de Estado en la lucha contra contra los incendios y la equiparación salarial que puede presentar diferencias e hasta seis mil euros ejecutando las mismas tareas.

En su opinión, debería existir una coordinación de acción entre comunidades autonómas y Gobierno central, porque se trata de un problema que afecta a todo el país y los dispositivos deben estar conectados.

En invierno los efectivos se reducen a la mitad

En lo que va de año, denuncian, en Castilla y León se han producido “nueve víctimas mortales, tres de ellas bomberos forestales y el resto personal voluntario”, en un dispositivo que consideran “uno de los peor implementados a nivel nacional” con una alta tasa de precariedad y temporalidad. “Durante el verano, en toda España, puede haber alrededor de 24.000 bomberos y otros 6.000 agentes medioambientales, pero llegados septiembre octubre descienden a 14.000”. Un hecho que impide que se realicen con garantías los trabajos de prevención durante los meses de invierno: “La lucha se libra durante todo el año y exige voluntad política, recursos suficientes y dignificación de quienes arriesgan su vida en primera línea”.

Por eso, “hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad, a las instituciones y a los responsables políticos: no podemos seguir aceptando que cada verano se repita la tragedia”. “No puede ser que estemos protegiendo pueblos y dejando que se queme el monte porque no llegamos a todo”, lamentan. “Los incendios forestales son una de las mayores catástrofes socioambientales de nuestro tiempo. Cada verano se repite la tragedia: vidas humanas perdidas, pueblos evacuados, familias que se quedan sin nada, ecosistemas destruidos y miles de hectáreas arrasadas”, critican al tiempo que denuncian los años de abandono que sufre el medio rural, expuesto a desaparecer pasto de las llamas.

Más de 3.000 personas se han concentrado primero ante la Delegación del Gobierno y después, frente al edificio de las Cortes de Castilla y León, donde se celebraba sesión plenaria y se encontraba fuertemente custodiado por la Policía Nacional. La manifestación ha transcurrido sin incidentes, hasta que algunos de los manifestantes han comenzado a lanzar petardos, piedras y botellas de cristal, en su intento por acceder al parlamento autonómico y han sido interceptados por los agentes.

Con peticiones de dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se han demandado un servicio público y de gestión directa para la prevención y extinción de incendios forestales, con recursos humanos y materiales suficientes.

