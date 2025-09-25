Efemérides de hoy 25 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de septiembre?

El 25 de septiembre de 2008, el banco Washington Mutual protagoniza la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos, en medio de la crisis financiera de 2008, caracterizada por quiebras históricas y un rescate masivo del sistema financiero. Sus clientes retiran 16800 millones de dólares en solo 10 días, dejando al banco sin liquidez y al borde del colapso. Con 119 años de historia, 2300 oficinas y 307mil millones en activos, Washington Mutual representa un gigante financiero que se derrumba ante la exposición a préstamos de alto riesgo.

Del 2000 al 2006 el sector inmobiliario estaba en su mejor momento, las bajas tasas de interés aumentaron la demanda, lo que disparó los precios de las viviendas. El colapso es causado por las hipotecas subprime, préstamos de alto riesgo con condiciones flexibles que fueron vendidos como productos financieros con calificaciones altas pese a su alto riesgo. La mayoría de los activos de WaMu dependía del pago de sus clientes, que, al no poder cumplir por el incremento de las tasas, provocaron el estallido de la burbuja inmobiliaria. Para mitigar el colapso, el Gobierno estadounidense toma medidas intervencionistas; la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) asume la quiebra de Washington Mutual y lo vende a JPMorgan Chase por 1900 millones de dólares, protegiendo a los depositantes y evitar un pánico mayor.

También, un 25 de septiembre, pero de 1926, se firma la Convención sobre la Esclavitud en Ginebra que la declara ilegal y crea un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. La Sociedad de Naciones (antecesora de la ONU), estableció la Convención para la Represión de la Esclavitud, definiendo la esclavitud como “el estado o condición de una persona sobre la cual se ejercen poderes de propiedad de otro”. Este hecho marcó un hito a nivel global al incentivar leyes para erradicarla. Hoy en día, se estiman 49,6 millones personas víctimas de esclavitud moderna, lo que se categoriza como trata de personas, que incluye la explotación sexual y laboral.

¿Qué pasó el 25 de septiembre?

1808: En la Guerra de la Independencia española, se constituye la Junta Suprema Central, presidida por el conde de Floridablanca para coordinar la resistencia.

1962: Se proclama la República Democrática y Popular de Argelia por la Asamblea Nacional Constituyente, dando fin a más de un siglo de dominio francés.

1979: Israel devuelve a Egipto 6400 kilómetros cuadrados del monte Sinaí, tras los Acuerdos de Camp David.

1991: El gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firman en Nueva York tras 11 años de guerra civil.

2013: Estados Unidos suscribe el Tratado sobre el Comercio de Armas, con el objetivo de regular y supervisar el comercio internacional de armamento.

2022: En Italia, la coalición formada por Hermanos de Italia (FdI), Liga y Forza Italia (FI) obtiene la mayoría absoluta en las elecciones generales.

2023: Fallece Matteo Messina Denaro, considerado el último jefe de la mafia siciliana Cosa Nostra.

2024: China lanza un misil balístico intercontinental al Pacífico, el primero de este tipo desde 1980, marcando un hito en su programa militar.

¿Quién nació el 25 de septiembre?

1599: Francesco Castelli, llamado Francesco Borromini, arquitecto italiano.

1897: William Faulkner, novelista estadounidense.

1907: Robert Bresson, cineasta francés.

1932: Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno español.

1968: Will Smith, actor y músico estadounidense.

1992: Rosalía Vila, cantante española conocida como Rosalía.

¿Quién murió el 25 de septiembre?

1849.- Johann Strauss hijo, compositor austriaco.

1992.- César Manrique, arquitecto, escultor, pintor y decorador español.

2009.- Alicia de Larrocha, pianista española.

2011.- Wangari Maathai, ecologista, nobel de la Paz keniana.

2012: Andy Williams, cantante y actor estadounidense.

2021: Dean Berta Viñales, piloto de motociclismo español.

¿Qué se celebra el 25 de septiembre?

Hoy 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, el Día Internacional de la Ataxia y el Día Mundial de Acción.

Horóscopo del 25 de septiembre

Los nacidos el 25 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 25 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre, se celebra Nuestra Señora de Fuencisla y los santos Aurelia, Fermín y Eugenio.