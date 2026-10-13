Irene Montero asegura que Podemos no se integrará en Frente Amplio, pero los anima a unirse a su alianza con ERC

Continúa el pulso por liderar el espacio a la izquierda del PSOE. Las cuatro formaciones que integran Frente Amplio contraatacaban ayer por la tarde y anunciaban a través de un comunicado la elección de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para encabezar la colación.

La noticia llegaba tan solo 24 horas después de que Podemos hiciera público un acuerdo de colaboración con Esquerra. La intención es que los morados se integren en las listas de los republicanos en Cataluña y, a cambio, Gabriel Rufián hará campaña junto a Irene Montero. “Es lo que la gente nos estaba pidiendo que colaboremos, que trabajemos juntas y pongamos por encima de nuestras diferencias los objetivos comunes”, ha señalado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Con el activo de Rufián, los morados confían en dar un vuelco a las encuestas y que Irene Montero consiga más apoyos en caso acabar compitiendo contra Colau. “Es el mejor equipo”, ha asegurado Belarra.

El movimiento de Podemos perjudica especialmente a los Comunes en Cataluña, el partido fundado por Colau, porque podría quitarles votos en favor de ERC. Justo después de que la semana pasada la exalcaldesa de Barcelona hiciera un llamamiento tanto a Podemos como a Gabriel Rufián a unirse al Frente Amplio. “Fuimos los primeros en ofrecer a Gabriel Rufián que liderara incluso la posibilidad de construir esta alianza para la máxima unidad entre todas las fuerzas de izquierdas”, ha recordado el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

Aunque horas más tarde el portavoz de los republicanos en el Congreso ha contestado a los Comunes a través de sus redes sociales. “Yo quiero que haya acuerdo. ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación”, ha planteado Rufián.

Nadie en público cierra la puerta a negociar, pero tampoco nadie acepta a diluirse en las siglas del otro. “Hoy mismo se están produciendo conversaciones con Compromís, CHA, Més y naturalmente con Podemos, para nosotros desde siempre ha sido una prioridad que puedan estar dentro de esta candidatura”, ha deslizado Pisarello. Unas declaraciones que chocan con las de la candidata de Podemos. “No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra y eso está abierto a que se incorpore quien quiera”, ha zanjado al ser preguntada por una posible integración de su partido en Frente Amplio.

El plazo para registrar colaciones termina el próximo viernes. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho un llamamiento al entendimiento. “Quedan unos días, ojalá mucho corazón y mucha cabeza en las plazas”, ha pedido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.