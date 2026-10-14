Roma - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de la Champions League en directo

El Real Madrid jugará hoy en el Olímpico de Roma su segundo partido de la fase liga de la Champions League ante una Roma que busca su primera victoria en la competición, tras el empate en su debut ante el Fenerbahce (1-1). Los de Mourinho superaron por la mínima al Inter (2-1) en la primera jornada y buscan un segundo triunfo hoy en la capital italiana para colocarse en las primeras posiciones de la clasificación y pelear por el top-8 y la clasificación directa para los octavos de final.

José Mourinho se reencuentra con uno de sus exequipos y lo hace con la buena noticia del regreso de Dean Huijsen tras cumplir sanción. Raúl Asencio, Rodrygo y Militao, lesionados, y Mendy, fuera de los inscritos para la competición europea, son baja para el duelo ante la Roma.

La gran duda en el once titular, como ya ocurrió en el duelo liguero del pasado fin de semana ante el Villarreal, es Vinícius Jr. Ante el conjunto castellonense fue suplente y la incógnita es si Mou mantedrá al brasileño en el banquillo o decide devolverle a la titularidad, algo que cobra fuerza teniendo en cuenta que se perderá el partido ante el Sevilla tras su expulsión del pasado sábado.

La otra incógnita a resolver es la del centro del campo. La dupla Valverde-Tchouaméni no acabó de funcionar ante el Villarreal y Mourinho podría optar por retrasar a Arda Güler o dar la titularidad a Bernardo Silva.

La Roma de Gian Piero Gasperini llega invicta al duelo ante el Real Madrid: cuatro victorias y dos empates en la Serie A; y un empate en la primera jornada de la Champions League. Mile Svilar, titular bajo los palos, es baja por una fractura en el dedo meñique del pie derecho. Gasperini apostará por Pierluigi Gollini en el puesto de portero.

El regreso de Lorenzo Pellegrini tras 183 días de baja y el talento de Paulo Dybala son los grandes argumentos del conjunto romano para dar la sorpresa y derrotar al Real Madrid este miércoles.

Posibles alineaciones del Roma - Real Madrid

Roma: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Koné, Wesley França; Paulo Dybala, Donyell Malen y Lorenzo Pellegrini.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Horario y dónde ver el Roma - Real Madrid

El Roma - Real Madrid, partido de la jornada 2 de la fase liga de la Champions League se jugará el miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

El partido de la Champions League entre Roma y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del encuentro.