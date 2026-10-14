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Incendio mortal en Barcelona: muere un hombre de 95 años atrapado entre las llamas en su vivienda en el barrio de Sants

El hombre, de 95 años, ha muerto en un incendio declarado en su vivienda, en el barrio de Sants-Badal de Barcelona. Aunque el fuego ha sido extinguido en media hora, los equipos de emergencias han encontrado a la víctima sin vida en el interior del piso.

Incendio mortal en Barcelona

Incendio mortal en Barcelona | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre de 95 años ha muerto este martes, 13 de octubre, en un incendio declarado en una vivienda del barrio de Sants-Badal, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

El fuego se ha originado pocos minutos después de las 18.00 horas en un piso situado en el número 2-4 de la calle de Portbou, en el cruce con la calle de Sants, frente a la estación de metro de Badal, de la línea 5. Los equipos de extinción han conseguido apagar las llamas en aproximadamente media hora. Sin embargo, al acceder al inmueble, han encontrado el cuerpo sin vida del hombre de 95 años. Los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Las llamas salían por el balcón hacia el exterior

Las llamas se han propagado con violencia por el interior de la vivienda y han llegado a salir por el balcón hacia la calle. El humo ha cubierto la zona y el olor a quemado se ha extendido hasta barrios cercanos, como Les Corts.

Hasta el lugar se han desplazado ocho dotaciones de los Bombers de Barcelona, efectivos de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, así como varias ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio, que por el momento se desconocen. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para prestar atención a los familiares de la víctima.

El operativo de emergencias ha obligado a cortar temporalmente la calle de Sants, en un momento de gran afluencia de tráfico y peatones debido a la salida del trabajo, lo que ha generado una gran expectación en la zona.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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