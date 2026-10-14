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El Informe de Riesgos futuros de 2026, elaborado por el Grupo AXA, concluye que las generaciones futuras vivirán peor que las actuales

Los datos se han recopilado a través de entrevistas a 4.000 expertos y a 24.000 personas de población general.

Un grupo de jóvenes haciendo un picnic

Un grupo de jóvenes haciendo un picnic Gtres

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Hugo Portela
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La Fundación AXA ha presentado el Informe de Riesgos Futuros de 2026 en el que la IA, el cambio climático y la división social se han mostrado como tres de las principales causas de riesgo con mayor impacto para las sociedades en los próximos 5/10 años. En el propio estudio se propone la prevención como principal medida de solución y reducción para estos riesgos.

La amenaza de la IA y del cambio climático

Tanto los expertos españoles como los de otros países coinciden en que la IA y el big data son unos de las preocupaciones principales. La discrepancia llega con la población general española, que las coloca en el octavo lugar del ranking. No obstante, el 75% de los encuestados asegura que se siente vulnerable ante ambas. En este ámbito existe un gran pesimismo, pues tan solo el 1% de los expertos españoles participantes cree que los poderes públicos están bien preparados para afrontar las problemáticas relacionadas con estos conceptos. "El informe desvela que población piensa que los poderes públicos no están preparados para protegerles ante estos riesgos" asegura Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA.

El cambio climático también está presente como una gran amenaza para los encuestados. El 86% de la población española asegura sentirse muy vulnerable ante este fenómeno y solo el 13% de los expertos encuestados piensan que los poderes públicos están bien preparados para hacerle frente. "La IA y el cambio climático son los principales riesgos identificados" expresa Alfonso.

El riesgo de la división social

El informe desvela que los expertos españoles son los que más temen de Europa a la división social. En este ámbito destacan las desigualdades políticas, ideológicas, económicas y sociales que señalan el 56% de los expertos nacionales. "Lo más significativo es que España es el país en el que está más presente esta tensión, solo la supera Estados Unidos" concluye el director general. Además, todos estos riesgos se ven potenciados por la difusión de información falsa y la polarización en redes sociales.

A pesar de las conclusiones del informe, algunos expertos también mantienen la esperanza en que las nuevas tecnologías jueguen un papel importante para disminuir estos riesgos.

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