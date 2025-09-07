Noticias de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Los ataques rusos a Ucrania, el inicio del curso político y los incendios en España, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 7 de septiembre.

Rusia golpea por primera vez la sede del Gobierno en Kiev: al menos tres muertos en un ataque récord de drones

Ucrania sufrió uno de los ataques más intensos desde el inicio de la guerra, con un bombardeo masivo que por primera vez impactó directamente en la sede del Gobierno en Kiev. El ataque dejó al menos tres muertos, incluido un bebé y una joven, y 18 heridos, según los servicios de emergencia.

El ejército ucraniano informó que Rusia lanzó un total de 805 drones, entre ellos drones suicidas Shahed y drones señuelo, desde su territorio y desde Crimea. También se dispararon nueve misiles de crucero Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23, superando el récord de ataques registrado en julio.

Aunque las defensas ucranianas lograron interceptar la mayoría de los drones y algunos misiles, Kiev sufrió daños directos, especialmente en el complejo gubernamental, que nunca antes había sido alcanzado. Varias zonas del centro fueron acordonadas para labores de rescate y evaluación de daños.

El canciller ucraniano calificó el ataque como una escalada cínica, justo cuando el expresidente estadounidense Donald Trump busca mediar por un alto el fuego. Mientras tanto, Zelenski reiteró su rechazo a negociar en Moscú y afirmó que solo lo haría si se respeta plenamente la soberanía ucraniana.

El Gobierno continúa trabajando para restaurar servicios básicos y evaluar la estructura de los edificios afectados, mientras el ejército advierte que podrían ocurrir nuevos ataques si Rusia mantiene la ofensiva, que justificó como parte de su política hacia Hamás y los rehenes.

El curso político se inicia con tensiones en negociaciones clave como los Presupuestos o la jornada laboral

El Congreso arranca el nuevo curso político con el debate sobre la enmienda de Junts a la ley de reducción de jornada, una medida clave del Ministerio de Trabajo. El Gobierno negocia contrarreloj para evitar que la reforma fracase, aunque la situación es complicada.

Además, se espera el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo, con el PP presionando para que se convoquen elecciones si no se aprueban los Presupuestos de 2026. Sánchez descarta un adelanto electoral.

En la sesión de control, PP y Vox lanzan una ofensiva con preguntas sobre inmigración, deuda autonómica, independencia judicial y relaciones con Puigdemont. En el Senado, se abordarán también temas como Huawei, Ryanair y el ingreso mínimo vital, aunque sorprende la ausencia de preguntas del PP sobre los incendios forestales.

Por último, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá por los problemas en la red ferroviaria. El resultado de la votación sobre la jornada laboral marcará el rumbo político del mes y la capacidad del Ejecutivo para pactar.

El incendio de Ourense en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 500 hectáreas

Un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras (Ourense) ha arrasado ya más de 500 hectáreas desde que se declaró este sábado por la tarde en una antigua mina de wolframio. El fuego avanzó rápidamente durante la noche, amenazando una aldea cercana, impulsado por fuertes vientos de hasta 40 km/h. Más de 70 efectivos y numerosos medios aéreos y terrestres trabajan en su extinción.

La zona ya sufrió otro gran incendio en agosto que quemó 5.300 hectáreas, aunque ese se originó en Zamora. Esta vez, el fuego comenzó dentro de Galicia.

Por otro lado, el incendio en Castromil (Zamora) ha bajado su nivel de alerta tras mejorar la situación. Inicialmente alcanzó el nivel 2 de peligrosidad, pero ahora se mantiene en nivel 1. Continúan las labores de extinción y se investigan las causas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.