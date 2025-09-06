Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CSIC

¿Pueden ser capaces de imaginar los Robots?

El futuro para muchos pasa por un mundo lleno de robots. Pero hasta ahora los androides siempre han seguido órdenes y han usado herramientas diseñadas por los seres humanos. ¿Qué pasaría si los robots fuesen capaces de imaginar por sí mismos?

¿Serán los españoles los que logren que los robots imaginen?

¿Pueden ser capaces de imaginar los Robots? | Antena 3 Noticias

Publicidad

Silvia García
Publicado:

Los robots pueden hacer casi todo: saltar, correr, limpiar una casa, poner el lavavajillas, cocinar... pero no son capaces de algo esencial para el ser humano: imaginar. Y eso es un gran problema mundial. Sin ir más lejos, Elon Musk planea mandar a su prototipo Óptimus a Marte, pero, ¿qué ocurriría a tantos años luz de distancia si esos robots sufrieran un percance no previsto? ¿Cómo lo resolverían? ¿Serían capaces de crear por ellos mismos sus propias herramientas para resolver una emergencia? Es un ejemplo de lo esencial del poder de la imaginación.

Un grupo de científicos españoles del Proyecto METATOOL, liderado por Pablo Lanillos, investigador del CSIC y experto en robótica, tiene como objetivo lograr robots que imaginen. Trabajan en la Universidad Politécnica de Madrid, apoyados por fondos de la Unión Europea, y su proyecto es uno de los más ambiciosos de la humanidad... Pablo Lanillos nos cuenta que tratan de lograr que un robot pueda "imaginar" como un ser humano, por ejemplo, cómo diseñar y fabricar su propia herramienta para salvar una situación problemática. Se diera en Marte o aquí en la Tierra.

Ingenieros de robótica y arqueólogos en busca de dotar de imaginación a las máquinas

Lo novedoso de esta investigación es que el equipo de Pablo Lanillos trabaja en colaboración con el de Ignacio de la Torre, investigador del CSIC del Instituto de Historia. ¿Por qué son cruciales los arqueólogos? Ignacio nos explica que ellos han descubierto y están analizando utensilios creados por los primeros homínidos en África a partir de huesos, cuernos, colmillos y otros materiales. Un hito histórico. Lo impresionante de su trabajo es que tienen en sus manos el fruto de una mente humana creadora hace un millón y medio de años.

Se podría decir que es uno de los primeros inventores de la historia de la humanidad. Nos cuenta Ignacio que estas creaciones pudieron ser realizadas porque los homínidos tenían unos patrones mentales ya especiales, aquellos que les dotaban de la CREATIVIDAD. Y esos mecanismos que dieron luz al ser humano son los que interesan a Pablo Lanillos y su equipo de robótica para, como él nos dice, "intentar implantar de alguna manera esas habilidades creativas a los robots". Intentar que "imaginen".

¿Podría la imaginación robótica ser una patente europea?

Lo mejor de todo es que son dos equipos de investigadores españoles, y los dos del CSIC, los que mano a mano y trabajando duro y conjuntamente, están liderando la vanguardia de esta investigación pionera a nivel mundial. Si lo pensamos bien, en toda aventura de la humanidad la imaginación ha sido imprescindible y determinante. ¿Imaginan que sean científicos españoles los que logren dotar de imaginación a una máquina? Yo sí. Y sí puedo... imaginármelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de septiembre?

El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak

Publicidad

Sociedad

¿Serán los españoles los que logren que los robots imaginen?

¿Pueden ser capaces de imaginar los Robots?

Prisión sin fianza para el hombre que mató a una mujer en un apartamento turístico de Lloret de Mar y olvidó su cartera

Prisión sin fianza para el hombre que mató a una mujer en un apartamento de Lloret de Mar y olvidó su cartera

A3 Noticias Fin de Semana (06-09-25) Nuevos incendios en Galicia, Navarra y Castilla y León: siete focos permanecen activos

Nuevos incendios en Galicia, Navarra y Castilla y León: siete focos permanecen activos

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
Tiroteo en Sevilla

Dos muertos y un herido por un tiroteo en Carmona, Sevilla: "Había sacado un rifle y había disparado contra un bar"

Zamora vuelve a estar en alerta: un incendio de nivel 2 obliga a confinar Castromil
Incendio forestal

Llamas en Zamora: El incendio de Castromil baja a nivel 1 y se desconfina la localidad

Las Médulas
Las Médulas

El fuego apaga el turismo rural en Las Médulas: las cancelaciones en cadena dejan a cero la ocupación

Antes del incendio, la ocupación rozaba el 100%; ahora, hoteles y restaurantes acumulan anulaciones, incluso en zonas no afectadas, y piden corregir la información desactualizada en Internet.

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"
Matías Prats

El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

El presentador ha vuelto a arrancar sonrisas en Antena 3 Noticias Fin de Semana con un juego de palabras a raíz de la decisión de algunas peluquerías de cobrar por no acudir a la cita.

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

La Audiencia Provincial de Madrid

Piden 13 años de cárcel para un profesor de inglés acusado de abusar de tres alumnas menores en Madrid

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al coche

Detenido en Palma un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra menor durante cuatro años

Publicidad