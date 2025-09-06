Prisión sin fianza para el hombre que mató a una mujer en un apartamento de Lloret de Mar y olvidó su cartera

La jueza de guardia de Blanes (Girona) ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre acusado de asesinar a una mujer de 30 años en un apartamento turísticode Lloret de Mar.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que al detenido, de 35 años, se le atribuyen los delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia, ya que se llevó el teléfono móvil de la víctima y la documentación. Durante la comparecencia judicial, el acusado se ha acogido su derecho a no declarar.

Antecedentes por violencia sexual

Fuentes cercanas a la investigación explican a EFE que el presunto homicida, identificado como A.B.V., trabajaba como limpiador en el bloque de apartamentos donde ocurrieron los hechos, motivo por el que pudo conseguir las llaves. El hombre ya había sido investigado en 2024 por dos agresiones sexuales: una contra una mujer con un 60% de discapacidad y otra contra una limpiadora a la que intentó asfixiar con un cojín.

Según los investigadores, en esta ocasión habría actuado con un 'modus operandi' parecido. Tras contratar los servicios sexuales de la víctima, la golpeó con extrema violencia y la asfixió con una toalla. Después se llevó su móvil y su documentación, aunque se le olvidó su propia cartera en la vivienda, lo que permitió a los Mossos d'Esquadra identificarlo y detenerlo horas más tarde. El cadáver apareció tendido sobre la cama con lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.

La víctima estaba recién llegada

La mujer asesinada había llegado apenas cinco días antes a Lloret de Mar desde Murcia. Tenía dos hijos pequeños y fueron sus amigas quienes dieron la voz de alarma al no regresar de la cita ni responder al teléfono. En el registro del domicilio del detenido, los agentes encontraron ropa ensangrentada y zapatos con huellas que coinciden con las halladas en la escena del crimen.

Aunque el caso no será instruido por un juzgado de violencia sobre la mujer al no tratarse de un crimen dentro de la relación de pareja, el Ministerio de Igualdad lo investiga como violencia machista, al encuadrarlo dentro de los feminicidios cometidos en el contexto de la prostitución.

Lloret de Mar, consternado

A última hora del jueves, el sospechoso fue trasladado al escenario del crimen, en la calle Sant Bartomeu, a pocos metros del Ayuntamiento. Allí se llevó a cabo una reconstrucción judicial con la presencia de los investigadores y la comitiva judicial. Este viernes, alrededor de medio centenar de personas se concentraron frente al ayuntamiento de Lloret para guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima. Al acto acudieron autoridades locales y vecinos, que condenaron el asesinato.

