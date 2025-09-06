Dos muertos y un herido por un tiroteo en Carmona, Sevilla: "había sacado un rifle y había disparado contra un bar"

En la tarde de este sábado se ha mascado la tragedia en Carmona, Sevilla. Un tiroteo en la urbanización Los Nietos ha dejado dos personas muertas y una más herida, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía a la agencia EFE.

El aviso se recibía alrededor de las 16:45 horas, cuando varios vecinos han alertado de que un hombre "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" en la calle Azahar. Los testigos hablaban de "dos o tres personas en el suelo" tras los disparos, lo que ha activado de inmediato un amplio dispositivo de emergencias.

La Guardia Civil asume la investigación

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Emergencias Sanitarias 061 y patrullas de la Guardia Civil, que ya han iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Fuentes cercanas al caso han confirmado que, como resultado del ataque, dos personas han perdido la vida y al menos una más ha resultado herida, aunque por el momento no han trascendido sus identidades ni la motivación del tiroteo.

