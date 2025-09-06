El chascarrillo de Matías Prats sobre la nueva política de cancelación de las peluquerías: "No se han cortado"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El presentador ha vuelto a arrancar sonrisas en Antena 3 Noticias Fin de Semana con un juego de palabras a raíz de la decisión de algunas peluquerías de cobrar por no acudir a la cita.

Paula Hidalgo
Publicado:

Matías Prats siempre tiene un chascarrillo bajo la manga y, esta vez, lo ha sacado al hablar de la nueva política de cancelación que algunas peluquerías han comenzado a aplicar. "No se han cortado", comentaba con su característico humor, provocando la risa de su compañera y también presentadora Mónica Carrillo, antes de dar paso a la periodista Carmen Chao.

Las peluquerías contra las "citas fantasma"

Cada vez más negocios se suman a una práctica ya común en algunos restaurantes: cobrar por cancelar tarde o no acudir a una cita. Desde Antena 3 Noticias hemos visitado una de las peluquerías que ya ha implantado esta medida, donde explican que llegaban a acumular hasta tres inasistencias al día.

En A Coruña, la peluquería Roto Hair ha decidido poner freno a las conocidas 'no show', también llamadas "citas fantasma". Su gerente, Javier Fernández, detalla que antes sumaban entre 40 y 60 inasistencias al mes. La solución: al reservar, los clientes deben introducir su tarjeta de crédito a través de una aplicación. No se retira dinero de manera inmediata, pero si el cliente no cancela con antelación o no se presenta, se cobra el importe del servicio.

Opinión de los clientes

Para algunos, la medida resulta necesaria. Roi, cliente habitual de la peluquería, lo explica así: "Tienen una lista de espera muy larga y yo me estoy quedando fuera por gente que no va. Entonces, bueno, ganamos todos". Según el propio establecimiento, el 90% de los clientes cumple con la norma, lo que ha permitido reducir de forma significativa las inasistencias.

