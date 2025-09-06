Nuevos incendios en Galicia, Navarra y Castilla y León: ocho focos permanecen activos

Varias provincias españolas vuelven a luchar contra las llamas. En este caso, León, Salamanca, Zamora, Ourense y Pamplona registran nuevos incendios.

El incendio activo en Carballeda de Valdeorras ya ha quemado 20 hectáreas

Un nuevo incendio forestal permanece activo en el municipio de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, en Ourense. Dicho incendio está activo desde las 14.56 horas.

Según las estimaciones provinciales de la Consellería do Medio Rural, las llamas ya han quemado una superficie de más de 20 hectáreas.

Esta parroquia ya vivió otro fuego en agosto en el entorno de las montañas de Trevinca, que arrasó 5.300 hectáreas, tal y como confirmó la Xunta de Galicia.

Sin embargo, en esa ocasión el incendio se originó en Porto, en la comarca de Sanabria, que traspasó la frontera con Ourense.

Esta vez, las llamas no proceden de la provincia fronteriza, sino que se han originado en la localidad ourensana, tal y como han detallado fuentes de Medio Rural.

Por el momento, en la zona ya están trabajando un técnico, tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoyo y tres helicópteros.

León registra cuatro incendios en menos de una hora y media

León registra cuatro nuevos incendios forestales que se han originado en distintos puntos de la provincia y que se suman a los que continuaban activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro.

En concreto, durante el día de hoy, se han declarado incendios en los municipios de Acebedo, Torre de Babia, Toral de Fondo y Garaño. Hasta estas localidades se han trasladado una quincena de medios para luchar contra el avance de las llamas.

El primero de los incendios se ha originado, por causas que aún continúan investigándose, alrededor de las 14.50 horas de la tarde en la localidad de Acebedo, en la comarca de Riaño. En dicha localidad se encuentran trabajando cinco medios.

Tampoco se han determinado las causas de las llamas que afectan a Garaño. En esta zona, se ha declarado un incendio a las 15.00 horas. Unos 20 minutos más tarde se ha declarado el incendio de Torre de Babia, en la comarca de Villablino, y casi una hora más tarde, se ha originado el de Toral de Fondo, en la comarca de La Bañeza.

Pamplona trabaja para extinguir un incendio en una zona forestal

Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo para tratar de extinguir un incendio en un campo cosechado sin empacar que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fé, en el término de Urraúl Alto.

Dicho incendio se ha iniciado alrededor de las 14.20 horas de la tarde y hasta allí se han trasladado los bomberos de Sangüesa, Corovilla y Navascués, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Policía Foral.

Aproximadamente una hora después, se ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales ante la previsión de que las llamas puedan "afectar gravemente a bienes forestales".

Índice de gravedad 1 en el incendio de Garcibuey en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 del Índice de Gravedad de Potencial en un incendio forestal que se ha iniciado sobre las 13.00 horas en la localidad salmantina de Garcibuey, en las proximidades de la carretera SA-220, según la información del portal web Infocal.

Las llamas comenzaron en las orillas de la carretera que une la localidad de Miranda del Castañar con la DSA-255 que comunica con Garcibuey.

Por el momento, se desconocen las causas que han iniciado el fuego, pero se ha elevado a nivel 1 pocos minutos después de comenzar, y en él trabajan una decena de medios de extinción, entre ellos dos agentes medioambientales, cuatro autobombas, dos bulldozers y tres aeronaves.

Perimetrado el incendio en Castromil, Zamora

El incendio forestal que se originó ayer en Castromil está evolucionando de forma "favorable" al no tener llamas y al estar "casi completamente perimetrado".

Según han informado fuentes de la Junta, el viento ha reducido ligeramente su intensidad, lo que ha favorecido la eficacia de las actuaciones del operativo.

Sin embargo, en el lugar continúan trabajando cinco agentes medioambientales, cuatro técnicos, cuatro cuadrillas, siete brigadas, cinco bulldozers, cuatro autobombas y 14 medios aéreos.

