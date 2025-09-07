Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El incendio de Ourense en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 500 hectáreas

Las llamas, avivadas por el viento, amenazan a la aldea próxima a la antigua mina de wolframio de Valborraz.

El incendio de Ourense en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 500 hectáreasEFE

Paula Hidalgo
Publicado:

Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en Carballeda de Valdeorras (Ourense) ha calcinado ya más de 500 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural.

El fuego comenzó a las 14:56 horas en la zona de la antigua mina de wolframio de Valborraz y, durante la madrugada, se extendió con rapidez, llegando a poner en riesgo la aldea cercana. Los vecinos aseguran que las fuertes rachas de viento, de hasta 40 km/h, han complicado las tareas de extinción. Para combatir las llamas trabajan tres técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, cuatro palas, tres unidades técnicas de apoyo, seis helicópteros y cuatro aviones.

Una parroquia castigada por el fuego

No es la primera vez que Carballeda de Valdeorras se ve amenazada por el fuego. En agosto, otro incendio de gran magnitud arrasó 5.300 hectáreas en el entorno de las montañas de Trevinca, aunque entonces se había originado en Porto (Zamora) y traspasó la frontera con Ourense. Esta vez, en cambio, Medio Rural confirma que el origen está en la propia localidad ourensana.

El incendio en Castromil, Zamora, reduce su nivel de alerta

En paralelo, la Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel 1 el incendio declarado este sábado en Castromil, en el municipio de Hermisende (Zamora).

En el fuego, que en un primer momento alcanzó rápidamente el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), han trabajado más de 60 medios de extinción. En estos momentos permanecen en la zona 25 equipos terrestres y aéreos, entre ellos dos helicópteros, tres bulldozer y tres autobombas. Las causas del incendio continúan siendo investigadas.

