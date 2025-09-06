Detenido en Palma un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra menor durante cuatro años

La Policía Nacional ha arrestado en Palma de Mallorca a un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra, menor de edad, de forma continuada entre 2019 y 2023. La investigación se abrió a finales de agosto, cuando la víctima decidió contar lo sucedido a un familiar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares a Europa Press, la menor relató que el hijo de la pareja de su padre habría abusado de ella en repetidas ocasiones a lo largo de esos años. El joven se habría aprovechado de su cercanía familiar para realizar tocamientos y violar a la menor. La víctima explicó además que no había denunciado antes porque, debido a su corta edad, pensaba que era una situación "normal" dada la confianza que mantenía con el sospechoso.

Tras conocer lo ocurrido, la familia informó a la madre, quien llevó a la niña a un centro hospitalario, donde fue atendida siguiendo el protocolo para casos de maltrato infantil. Posteriormente se presentó una denuncia que activó de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

Arresto del sospechoso

Gracias al testimonio de la menor, los agentes identificaron al presunto autor y procedieron a detenerlo pocas horas después. El joven está acusado de un delito de agresión sexual y ha quedado a disposición judicial.

La investigación ha quedado en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura de Baleares, especializada en este tipo de delitos, que se encarga de coordinar las diligencias posteriores y de acompañar a la víctima en el proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com