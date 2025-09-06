Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Detenido en Palma un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra menor durante cuatro años

El joven ha sido detenido por un delito de agresión sexual y puesto a disposición judicial. La investigación ha quedado a manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura de Baleares.

Imagen de archivo de un Polic&iacute;a Nacional junto al coche

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al cochePolicía Nacional

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Policía Nacional ha arrestado en Palma de Mallorca a un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra, menor de edad, de forma continuada entre 2019 y 2023. La investigación se abrió a finales de agosto, cuando la víctima decidió contar lo sucedido a un familiar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares a Europa Press, la menor relató que el hijo de la pareja de su padre habría abusado de ella en repetidas ocasiones a lo largo de esos años. El joven se habría aprovechado de su cercanía familiar para realizar tocamientos y violar a la menor. La víctima explicó además que no había denunciado antes porque, debido a su corta edad, pensaba que era una situación "normal" dada la confianza que mantenía con el sospechoso.

Tras conocer lo ocurrido, la familia informó a la madre, quien llevó a la niña a un centro hospitalario, donde fue atendida siguiendo el protocolo para casos de maltrato infantil. Posteriormente se presentó una denuncia que activó de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

Arresto del sospechoso

Gracias al testimonio de la menor, los agentes identificaron al presunto autor y procedieron a detenerlo pocas horas después. El joven está acusado de un delito de agresión sexual y ha quedado a disposición judicial.

La investigación ha quedado en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura de Baleares, especializada en este tipo de delitos, que se encarga de coordinar las diligencias posteriores y de acompañar a la víctima en el proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al coche

Detenido en Palma un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra menor durante cuatro años

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Detienen a un prófugo con 25 requisitorias judiciales en una gasolinera de Almería

Ambulancia del Summa 112 en Madrid

Muere un motorista arrollado en la A-5, en plena zona de obras de soterramiento

El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de septiembre?

Vía de tren
Renfe

Muere una persona al ser arrollado su coche por un tren en un paso a nivel en Talavera de la Reina

VÍDEO: Asaltan una tienda de telefonía de Girona: el botín está valorado en más de 5.000 euros
Robo en Girona

VÍDEO: Asaltan una tienda de telefonía de Girona: el botín está valorado en más de 5.000 euros

El empresario ya sufrió otro asalto en otra de sus tiendas hace dos semanas y se plantea cerrar su negocio por la inseguridad

Puesta de sol en el océano Atlántico
Canarias

Localizan frente a Gran Canaria el velero abandonado de un británico desaparecido hace un mes

En el interior de la embarcación se encontraba su perra, que fue rescatada con vida por Salvamento Marítimo.

José celebra sus 106 años: ¿cuál es el secreto para la longevidad?

VÍDEO: José celebra sus 106 años: ¿cuál es el secreto para la longevidad?

Los Mossos d'Esquadra proceden al desahucio de un hombre de 75 años en Lloret de Mar

Se dejó la cartera en la escena del crimen y acabó detenido por el brutal asesinato de una mujer en Lloret de Mar

La joven oscense Valeria Corrales

La joven oscense Valeria Corrales, única española finalista del Global Student Prize 2025 entre 11.000 candidatos de 148 países

Publicidad