Dos científicos revolucionan la lucha contra el cáncer con células CAR-T

Carl June y Michel Sadelain reciben el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina por su inmunoterapia genética.

BBVA Fronteras del Conocimiento

Dos científicos revolucionan la lucha contra el cáncer con células CAR-T | Antena 3 Noticias

Marta Moreno
Publicado:

June (Universidad de Pensilvania) y Sadelain (Universidad de Columbia) desarrollaron las células CAR-T, un tratamiento que modifica los linfocitos T del propio paciente para reconocer y destruir células cancerosas. La terapia ya ha beneficiado a más de 50.000 pacientes con leucemia y otros cánceres de sangre, incluidos niños.

"Transformamos los linfocitos T en soldados que atacan solo las células tumorales", explica Ali Shilatifard, presidente del jurado.

Del laboratorio a la clínica

El método combina investigación básica y ensayos clínicos. Primero, Sadelain logró que los linfocitos T modificados funcionaran en laboratorio. Después, June demostró que podían sobrevivir y atacar el cáncer en pacientes humanos. La primera terapia CAR-T fue aprobada en 2017 en Estados Unidos y aun año después en Europa.

Nuevos horizontes: tumores sólidos y enfermedades autoinmunes

Actualmente, los investigadores trabajan para que la terapia sea eficaz contra tumores sólidos como los de mama, próstata o páncreas. También para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus e infecciones virales, incluido el VIH.

"Lo que logramos con el cáncer de sangre es solo el principio; creemos que con tiempo y dedicación se podrá extender a muchos otros tipos de enfermedades", afirma Sadelain.

Impacto en España y futuro de la terapia celular

En España, hospitales como el Clinic de Barcelona han adoptado estas terapias académicas, beneficiando a cientos de pacientes y reduciendo costes gracias a desarrollos locales. Investigadores trabajan además en versiones más accesibles de las CAR-T, como terapias alogénicas y administración directa en el organismo. La Fundación BBVA destaca que estos premios, dotados con 400.000 euros, reconocen contribuciones científicas de gran impacto que benefician a toda la humanidad, celebrando avances que han cambiado la medicina moderna.

BBVA Fronteras del Conocimiento

