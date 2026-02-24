Efemérides de hoy 24 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 24 de febrero?

El 24 de febrero de 2004, los reyes de España, por aquel entonces príncipes de Asturias, inauguran las instalaciones del Instituto Cervantes en São Paulo. En este viaje, el rey Felipe VI, mostró la importancia de las relaciones bilaterales culturales con Brasil, evento donde quedó acordado el desarrollo de diferentes proyectos que tenían como plan principal plasmar la importancia internacional del castellano. El centro declaró que su objetivo era que, en un margen de tres años, conseguir más de 6.000 alumnos matriculado para que aprendan la lengua.

Un 24 de febrero, pero de 1981, el príncipe Carlos de Gales, actual rey de Inglaterra anuncia su compromiso con Lady Diana. El compromiso ocupó las primeras planas de todos los periódicos alrededor del mundo, los británicos vieron como el joven heredero de Windsor ya había madurado, como se les presentaba su futura reina. El desenlace de la relación ya es conocido por todos, una ruptura que dejaría muy tocada a la corona de Reino Unido junto a la muerte inesperada de Lady Di en un accidente de tráfico.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de febrero?

1920.- Adolf Hitler presenta en Munich los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

1946.- El coronel Juan Domingo Perón gana las presidenciales en Argentina.

1950.- El militante anarquista español Manuel Sabater es fusilado por el régimen franquista en Barcelona.

1965.- La policía franquista reprime la marcha de 5.000 estudiantes que reivindicaban una universidad democrática en Madrid (España) y a la que se sumaron catedráticos como José Luis López Aranguren y Enrique Tierno Galván.

1981.- El teniente coronel Antonio Tejero permite la salida de los diputados del Congreso y se entrega, poniendo fin al intento de golpe de Estado.

1988.- El empresario Emiliano Revilla es secuestrado por banda terrorista ETA en Madrid.

2001.- El subcomandante Marcos inicia la marcha zapatista desde Chiapas a Ciudad de México para reclamar los derechos de los indígenas.

2008.- Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español en ganar un Óscar, en la categoría de Mejor Actor de reparto en 'No es país para viejos' de los hermanos Coen.

2012.- Es botado en Vigo el buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño', del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

2019.- La cumbre del Vaticano sobre escándalos de abusos sexuales anuncia que llevará los casos surgidos en la Iglesia a los tribunales.

2020.- El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein es condenado a 23 años de prisión por violación en tercer grado y delito sexual en primer grado.

¿Quién nació el 24 de febrero?

1500.- Carlos I de España y V de Alemania, emperador.

1830.- Narciso Serra, poeta y dramaturgo español.

1837.- Rosalía de Castro, poetisa española.

1938.- Phil Knight, empresario estadounidense, fundador de la marca deportiva Nike.

1955.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de la tecnológica Apple.

1957.- Rafael Gordillo, futbolista español.

1965.- Fernando Tejero, actor español.

¿Quién murió el 24 de febrero?

1468.- Johann Gutenberg, impresor alemán, inventor de la imprenta.

1815.- Robert Fulton, ingeniero estadounidense, inventor de la máquina de vapor.

1929.- André Messager, director de orquesta y compositor francés.

1967.- Franz Waxman, compositor alemán.

1978.- Alma Thomas, pintora expresionista estadounidense

1993.- Bobby Moore, futbolista británico.

2020.- Katherine Johnson, la matemática estadounidense que fue clave para la llegada del hombre a la Luna.

¿Qué se celebra el 24 de febrero?

Hoy, 24 de febrero, se celebra el Día Mundial de Barman.

Horóscopo del 24 de febrero

Los nacidos el 24 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 24 de febrero

Hoy, 24 de febrero, se celebran los santos Modesto, Sergio, Flaviano, Lucio y Julián