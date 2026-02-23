Noticias de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Caos en México, el abatimiento de 'El Mencho' ha desatado la guerra del narco. Estas son las noticias de la mañana.

¿Quién era 'El Mencho'?

Se llamaba Rubén Nemesio, alias 'El Mencho' y era el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El narco más buscado, el mayor proveedor del fentanilo que llega a Estados Unidos. Ha sido abatido por el ejército mexicano con la colaboración de la inteligencia estadounidense. La venganza del cártel ha desatado una violencia sin precedentes en el país.

Espiral de violencia en México

Disparos en plena calle, carreteras bloqueadas, quema de coches, saqueos. El caos se ha apoderado del estado de Jalisco, que ha pedido a la población que no salga de sus casas. También hay otros estados mexicanos afectados por la extrema violencia que se ha desatado en las calles. En zonas turísticas, como Puerto Vallarta, los turistas permanecen encerrados en sus hoteles. El escenario es el de un campo de batalla. Una zona de guerra.

Intento de atentado contra Donald Trump

Nuevo intento de atentado contra Donald Trump. Un hombre de 20 años, armado con una escopeta y un bidón de gasolina se coló en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Trump no se encontró allí. El chico ha sido abatido por la policía.

Los vaivenes arancelarios

Europa se harta de Trump y de sus vaivenes arancelarios. La comisión de Comercio del parlamento europeo se reúne para fijar las posiciones ante la votación que mañana debe ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Podría paralizarse, ganar el rechazo a ese acuerdo.

Terrible crimen en Valencia

Terrible crimen en Benimanet, Valencia. Un hombre mata a un vecino a cuchilladas y golpes por quejarse del ruido. Dos años de discusiones han acabado con el asesinato en el que colaboraron, presuntamente, los padres del agresor. Los tres han sido detenidos.

