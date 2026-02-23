Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Una bomba de avión alemana perteneciente a la época de la Guerra Civil española fue localizada por un vecino en el patio de su vivienda este pasado domingo sobre las 20h de la tarde. El hombre se percató de que estaba semienterrada en el jardín de su casa, situada en el municipio toledano de Santo Domingo-Caudilla.

Después de dar el aviso, este lunes se presentaron agentes especialistas en la desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil, que recogieron el artefacto y lo llevaron a un lugar seguro para explosionarlo.

Una bomba de la aviación alemana de casi 40 centímetros de largo

Tras presentarse en el lugar de los hechos, una vivienda en la calle Pancique del municipio de Santo Domingo-Caudilla, los expertos en material explosivo han podido comprobar que el artefacto se trataba de una bomba de la aviación alemana de la época de la Guerra Civil española (1936-1939), con una longitud de 38 centímetros y con las correspondientes aletas en su parte trasera.

A lo largo de estos últimos años se han ido encontrando diferentes artefactos a lo largo de la geografía española, siendo la mayoría correspondiente a la Guerra Civil española.

¿Cómo actuar si te encuentras uno..?

Por otra parte, en el improbable caso de que una persona se encuentre o se tope con una bomba o cualquier tipo de artefacto explosivo, la Policía Nacional recuerda que se les debe notificar inmediatamente a ellos, utilizando el número de emergencia 091 y abstenerse de manipularlos de cualquier manera para dejarlo en manos de especialistas.

Es más, aunque puedan parecer objetos oxidados o rotos, la carga explosiva y los mecanismos internos pueden permanecer intactos, por lo que los convierte en materiales muy peligrosos y destructivos.

