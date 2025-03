Un niño de 4 años sufre un ataque de un perro potencialmente peligroso a la entrada de un colegio en Murcia

El pasado lunes 10 de marzo, alrededor de las nueve de la mañana, varias llamadas a Emergencias alertaban de lo sucedido: un animal peligroso suelto había mordido a un escolar, que se encontraba sangrando y llorando. Afortunadamente, tenía consciencia. Los hechos ocurrieron en el colegio Ángel Zapata de Torreagüera, Murcia, cuando un perro de American Bully le propinó un mordisco en la pierna a un niño de 4 años, según indican fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Murcia, concretamente la patrulla de Beniaján, una localidad próxima. También acudió un vehículo sanitario de Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE), para atender al herido. Afortunadamente, el mordisco del perro no supuso una lesión de gravedad en el pequeño.

La denuncia de la madre

La madre del pequeño se presentó al día siguiente en el cuartel de la Guardia Civil con el parte de lesiones en la mano para denunciar los hechos. En la denuncia, explicó que "se encontraba junto a su hijo menor de 4 años en los exteriores del colegio Ángel Zapata de la pedanía de Torreagüera" y que "un señor llamado Juan también acude al citado lugar para llevar a sus hijos al citado colegio". Aquel día, el vecino "iba con su animal, siendo este un perro de raza American bully".

"Juan dejó al can a su hijo menor, de aproximadamente 5 años, con la cadena que portaba el citado animal alrededor del cuello", exponía la mujer. También reflejó que, "en algún momento o descuido, el perro se le abalanzó al hijo de la denunciante y le propino un mordisco en la pierna derecha".

El niño, que en ese momento sujetaba la correa del animal, no tenía fuerza suficiente para retener al perro, el cual, además, no llevaba puesto el bozal, según indicó la mujer a los agentes. Tras el ataque, el adulto agarró a su mascota, que no atacó a nadie más, explicaban los testigos que presenciaron el suceso.

Requisitos para tener un perro PPP

El American Bully es un híbrido de dos razas de perro potencialmente peligroso (PPP), por lo que en España es considerado como tal. Por ello, sus dueños están obligados a poseer una licencia de tenencia PPP, junto a un seguro de responsabilidad.

