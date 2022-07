Se niega a declarar la cuidadora investigada por el fallecimiento de la tía política de Luis Lorenzo

La cuidadora de María Isabel Suárez, fallecida el 28 de junio de 2021, se niega a declarar ante el juez. La mujer está siendo investigada por su posible implicación en la muerte de la tía política del actor Luis Lorenzo, a quien cuidó durante sus últimos meses de vida. Este martes, estaba llamada a declarar, pero se ha negado alegando que ya lo hizo en calidad de testigo.

La cuidadora era, hasta el pasado 19 de julio, una testigo. Sin embargo, tras las valoraciones del Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey, en Madrid, pasó a ser investigada. De esta manera, se sumó a una lista de sospechosos en la que se encuentran el propio Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez, que según la Guardia Civil podrían querer quedarse con su dinero.

María Isabel Suárez podría haber sido "envenenada"

La razón de esta investigación es que la autopsia a María Isabel Suárez, fallecida con 85 años, reveló que su cuerpo contenía una alta cantidad de cadmio y manganeso, lo cual apunta a un "envenenamiento". No obstante, los expertos han aclarado que se trata de una posibilidad y que, por tanto, no es descartable la muerte por causas naturales.

En su declaración como testigo, el pasado 15 de junio, la cuidadora relató la cada vez mayor dependencia que sufrió la fallecida durante el tiempo que estuvo a su servicio. Ahora, en calidad de investigada, no ha querido prestar declaración.

Por otro lado, este martes sí ha declarado, también en calidad de investigada, la primera cuidadora de María Isabel, contratada por Luis Lorenzo y su pareja. La mujer ha aseverado que la difunta nunca le confesó que se sintiese encerrada ni su intención de abandonar la capital.

Bien es cierto que únicamente estuvo al cuidado de la fallecida durante una semana debido a su mala relación con Arancha Suárez, a quien reprocha que tenía la vivienda en bajas condiciones higiénicas y con poca comida.

Además, ha explicado que una vez vio cómo María Isabel utilizaba un lavabo situado en el garaje de la casa. Según fuentes de la defensa, las declaraciones están desembocando en esta clase de detalles que no certifican que los investigados puedan estar implicados en la muerte de la anciana.

Podría tratarse de un trasvase 'post mortem'

Este mismo martes, ha comparecido también una de las personas que llevaron a cabo el análisis de metales pesados en el cuerpo de la tía política del actor. En su declaración, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que el motivo de su elevada concentración de cadmio, 200 veces por encima de lo normal, sea un trasvase 'post mortem'.

Aun así, ha dejado claro que las probabilidades de que este supuesto sea cierto son muy bajas y que, para ratificarlo, se tendría que hacer un nuevo análisis del riñón de la anciana, tal y como afirman fuentes de la acusación.

Del mismo modo, ha hecho acto de presencia ante el juez uno de los notarios con los que se reunieron Luis Lorenzo y Arancha para pedir una ampliación de poderes. El notario ha explicado que no les concedió la solicitud al considerar que la difunta no disponía de plenas facultades. Igualmente, ha contado que, cuando fueron a su notaría, los investigados no informaron de que venían de otra en la que también habían rechazado la misma solicitud.