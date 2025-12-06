Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 6 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La celebración del día de la Constitución o la muerte de una mujer en Madrid, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.

La Constitución celebra su 47 aniversario

La Constitución española ha celebrado su 47 aniversario en las Cortes Generales con la tradicional recepción de autoridades en el Congreso, pero bajo un clima de crispación política y con la campaña electoral extremeña de fondo.

Los actos institucionales han comenzado a las 10:30 horas en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados con el izado de la bandera nacional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa.

Muere una mujer en Madrid

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado en Madridal precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal. Según informa Emergencias Madrid, los sanitarios del Samur solo han podido confirmar su muerte a la llegada, debido a la gravedad de la caída.

En el suceso, que ha ocurrido cerca de las 9:00 horas de esta mañana, también han resultado heridos sus dos hijos gemelos de 3 años, ya que se ha precipitado con ellos. Han sido atendidos en el lugar y trasladados en estado grave a los hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de la capital. Uno de ellos está siendo operado de urgencia, mientras el otro se encuentra en estado menos grave al tener el cuerpo mejor protegido en el momento de la caída.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detenidos dos menores por quemar el pelo a un hombre sin hogar en Benacazón, Sevilla

Le queman el pelo a una persona sin hogar

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Objetos perdidos

La gran oficina de objetos perdidos de Barcelona abre sus puertas: "Bolsos, móviles y hasta dentaduras postizas"

La España "interior" destino favorito en el Puente de la Constitución

La España "interior" destino favorito en el Puente de la Constitución

Violento tiroteo y secuestro de ‘El Niño Juan’
NIÑO JUAN

Detienen durante un entrenamiento de fútbol al hombre que secuestró al alunicero 'Niño Juan'

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid
Madrid

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid

Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía
Accidente múltiple

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Todo ha comenzado cuando un camión ha volcado vertiendo gran parte de la carga de cerveza que transportaba. Las causas aún están siendo investigadas

Una imagen en la que se puede leer un cartel pidiendo justicia para Esther López

La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso habla por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada”

Publicidad