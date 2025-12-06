Noticias de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

La celebración del día de la Constitución o la muerte de una mujer en Madrid, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.

La Constitución celebra su 47 aniversario

La Constitución española ha celebrado su 47 aniversario en las Cortes Generales con la tradicional recepción de autoridades en el Congreso, pero bajo un clima de crispación política y con la campaña electoral extremeña de fondo.

Los actos institucionales han comenzado a las 10:30 horas en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados con el izado de la bandera nacional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa.

Muere una mujer en Madrid

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado en Madridal precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal. Según informa Emergencias Madrid, los sanitarios del Samur solo han podido confirmar su muerte a la llegada, debido a la gravedad de la caída.

En el suceso, que ha ocurrido cerca de las 9:00 horas de esta mañana, también han resultado heridos sus dos hijos gemelos de 3 años, ya que se ha precipitado con ellos. Han sido atendidos en el lugar y trasladados en estado grave a los hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de la capital. Uno de ellos está siendo operado de urgencia, mientras el otro se encuentra en estado menos grave al tener el cuerpo mejor protegido en el momento de la caída.

