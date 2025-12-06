Efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de diciembre?

El 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el reconocimiento oficial de Jerusalén como capital de Israel, rompiendo con décadas de política exterior estadounidense y convirtiendo a su país en el primero en dar este paso. La decisión, presentada como un acto de cumplimiento de promesas electorales, incluyó la orden de trasladar la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que generó un profundo impacto diplomático en la región y en la comunidad internacional.

La medida desató reacciones inmediatas: mientras el gobierno israelí celebró el anuncio como un respaldo histórico a su soberanía sobre la ciudad, líderes palestinos y numerosos países expresaron su rechazo, advirtiendo que la decisión ponía en riesgo el proceso de paz y podía intensificar la tensión en Oriente Medio. Organismos internacionales, incluida la ONU, alertaron sobre las consecuencias para la estabilidad regional, subrayando que el estatus de Jerusalén sigue siendo uno de los puntos más sensibles en el conflicto israelí-palestino.

Un 6 de diciembre, pero de 1978, se aprueba en referéndum la Constitución española norma fundamental que consolida la transición democrática tras la dictadura franquista. Este texto, fruto del consenso político, establece un Estado social y democrático de derecho, garantizando derechos y libertades, así como la organización territorial en comunidades autónomas. Desde entonces, la fecha se ha convertido en símbolo de unidad y de la consolidación de la democracia en España.

¿Qué pasó el 6 de diciembre?

1836.- Se disuelven en España los gremios profesionales.

1917.- Finlandia se declara Estado independiente.

1989.- Marc Lépine, un antifeminista de 25 años asesina a 14 mujeres en la Escuela de Ingeniería de Montreal y causa heridas a otras 13 personas antes de suicidarse.

1992.- Los suizos se pronuncian en referéndum contra el ingreso de la Confederación Helvética en el Espacio Económico Europeo.

1998.- Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela con el Movimiento V República (MVR).

2001.- Asesinado el navegante neozelandés Peter Blake, ganador de la copa América en 1995 y 2000.

2004.- Mueren 12 personas en un atentado de Al Qaeda contra el Consulado de EEUU en la ciudad Yeda. Arabia Saudí.

2018.- Es detenido en Brasil Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha, en Madrid.

2020.- El rey emérito español presenta ante Hacienda una regularización fiscal.

2022.- Juan Carlos I obtiene inmunidad de la Justicia británica hasta su abdicación en 2014, frente a las demandas de su examante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn anteriores a esa fecha.

2023.- La Unesco declara el ceviche y la ópera italiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Quién nació el 6 de diciembre?

1778.- Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés.

1814.- Juan Prim, militar y político español.

1887.- Carlos Martínez Campos, militar y escritor español.

1942.- Peter Handke, escritor y cineasta austríaco.

1951.- Paco Lobatón, periodista español.

1993.- Elián González Brotons, el niño balsero cubano devuelto por EE.UU. a Cuba.

2000.- Pablo Nicolás, segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

¿Quién murió el 6 de diciembre?

1873.- Manuel Acuña, poeta romántico mexicano.

2002.- Antonio Caponnetto, juez italiano que luchó contra la mafia.

2004.- José Ortega Heredia "Manzanita", cantante español.

2017.- Johnny Hallyday, cantante francés.

2020.- Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo.

2021.- Mila Moreira, actriz y escritora brasileña.

2021.- Masayuki Uemura, ingeniero informático y productor de videojuegos japonés.

¿Qué se celebra el 6 de diciembre?

Hoy, 6 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Aviación Civil y Día Mundial del Algodón de Azúcar.

Horóscopo del 6 de diciembre

Los nacidos el 6 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre, se celebran los santos Nicolás de Bari y Emiliano.