Prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre del niño muerto en Garrucha y para su actual pareja sentimental

El cuerpo de Lucas, el niño de cuatro años al que encontraron muerto la noche del miércoles en una zona rocosa de la playa de Garrucha, presenta indicadores de violencia física y sexual, según los primeros resultados de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería.

Permanece detenida la madre del menor, de 21 años y embarazada de cinco meses, así como su pareja sentimental, sobre quien pesaba una orden de alejamiento tanto de ella como del niño, dictada el pasado 20 de octubre por el Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer. El abogado ha denunciado el "fracaso absoluto" de los protocolos de protección. Según el letrado, existían señales evidentes de que el niño sufría violencia física y desatención que fueron ignoradas tanto por el centro escolar como por las fuerzas de seguridad antes del crimen.

La Guardia Civil investiga ahora el grado de implicación de cada uno de los detenidos y la secuencia exacta de los hechos, desde la denuncia de desaparición hasta el hallazgo del cuerpo. El abuelo, por su parte, denuncia que han fallado las instituciones, porque había signos de maltrato y absentismo escolar, y que "si se demuestra que mi hija es culpable, que lo pague".

La representación legal de la familia asegura que el menor acudía al colegio con hematomas visibles y, en una ocasión, con un brazo fracturado o "encabestrado". El abuelo también ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la detenida, que está de cinco meses.

Prisión sin fianza

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre y para su actual pareja sentimental. Durante su comparecencia en sede judicial, los dos han mantenido estrategias diferentes. El hombre, que no es el padre biológico del menor pero convivía con él y con la madre pese a tener una orden de alejamiento vigente sobre ella, sí ha prestado declaración ante el juez. La madre del menor, por su parte, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Un municipio conmocionado

Garrucha amaneció el jueves sumida en la tristeza. La muerte del menor, horas después de que su familia denunciara por redes sociales la desaparición del niño y de su madre, generó una fuerte conmoción en esta localidad de poco más de 10.000 habitantes. La Guardia Civil confirmó desde el primer momento que se trataba de una muerte violenta, y la Policía Judicial de Almería asumió la investigación para esclarecer lo sucedido.

Durante la madrugada, los agentes detuvieron primero a la madre y, horas después, a su pareja, quien no es el padre biológico del menor. Este último tenía antecedentes por violencia doméstica sobre el niño y una orden de alejamiento en vigor. Según fuentes cercanas, tenía previsto marcharse de Garrucha la misma mañana del jueves en un autobús con destino a Madrid.

Una de las principales líneas de trabajo de los investigadores es comprobar si la muerte del menor se produjo en un punto distinto al lugar donde fue encontrado el cadáver. El cuerpo fue localizado en torno a las 23:30 horas del miércoles.

Familiares del pequeño difundieron en redes sociales su fotografía y la de su madre durante la tarde del miércoles para pedir colaboración ciudadana. En los mensajes se advertía que la madre había enviado "mensajes escalofriantes" al padre del niño. Vecinos y cuerpos de emergencia participaron en el dispositivo de búsqueda. El desenlace llegó a última hora del día con la noticia del hallazgo del cuerpo del niño.

