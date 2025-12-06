La gran oficina de objetos perdidos de Barcelona abre sus puertas: "Bolsos, móviles y hasta dentaduras postizas"

Pasillos llenos de cajas que acumulan objetos perdidos, cajones con miles de teléfonos o billeteros. Es lo que encontramos en la Oficina de Objetos perdidos de Barcelona donde llegan, al año, 43.000 objetos que se han encontrado en la calle, en el metro, en el autobús o en algún museo. En este centro se realiza la recepción, registro, almacenaje, custodia y retorno de "lo perdido".

El gran photocall de "lo perdido"

A la oficina llegan bolsas de recogida procedentes de las comisarías y también de las estaciones de metro o de autobús "donde se olvidan miles de objetos". Lo primero que se hace con cada cosa es fotografiarla en el llamado "photocall", aquí hacemos una "foto para poder identificar visualmente los objetos que recogemos en las comisarías y así lo hacemos para poder registrar en el sistema", nos explican los técnicos de la oficina.

Análisis meticuloso

Para localizar al propietario hay que seguir indagando, vaciando carteras en busca de datos y analizando los teléfonos perdidos al detalle. Lo que más se pierde son bolsos, carteras y móviles pero también objetos curiosos como nos explica María Gómez, coordinadora Inclusión Pere Claver "han llegado dentaduras postizas, sonotones, gafas, muchas gafas de sol, graduadas o sin graduar". Hay un laberinto de estanterías con gorras, chaquetas, mochilas e incluso palos de golf. Para localizar a los dueños también se usan los datos del padrón y la información de los contribuyentes.

Quien lo encuentra puede convertirse "en el nuevo dueño"

Cada objeto encontrado se custodia en las oficinas durante 6 meses y si nadie lo reclama durante ese período se contacta con la persona que lo encontró y se le pregunta "si quiere convertirse en el legítimo nuevo dueño". Pilar Ginchard, jefa servicios presenciales Ayuntamiento Barcelona, explica que “la gente está muy agradecida cuando encuentran algo porque lo dan por perdido y piensan que no lo van a encontrar”.

Desde aquí lanzan un mensaje a "los despistados" no hay que perder la fe en encontrar algo. Casi 14.000 objetos perdidos encontraron dueño el año pasado tras pasar por esta gran oficina de Objetos perdidos.

