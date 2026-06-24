Una narcolancha traslada a 35 migrantes hasta el puerto de Barbate (Cádiz)

Las mismas lanchas rápidas utilizadas por las redes dedicadas al narcotráfico están siendo empleadas cada vez con mayor frecuencia para el tráfico de personas entre las costas del norte de África y Andalucía. Una narcolancha desembarcó durante la tarde de este lunes a 35 personas en el puerto de La Albufera, donde se activó un operativo de emergencia para atender a los migrantes.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, entre los migrantes se encontraban 24 hombres, siete mujeres y cuatro menores de edad. La llegada se produjo en la zona conocida como Segunda Punta, dentro del recinto portuario barbateño, sin que se registraran incidentes durante el desembarco.

Tras recibir el aviso a través del servicio de emergencias 112, Cruz Roja desplazó hasta el lugar a un equipo de intervención para prestar asistencia básica a los ocupantes de la embarcación. Asimismo, realizaron una valoración inicial de su estado de salud y de posibles situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el caso de las mujeres que viajaban acompañadas de menores.

Fuentes de la organización humanitaria señalaron que ninguno de los migrantes precisó atención sanitaria urgente, por lo que la intervención se centró en la asistencia social y en la evaluación de las circunstancias personales de cada uno de ellos.

Una vez completada esta primera fase de atención, los migrantes fueron trasladados en autobús a dependencias de las autoridades para continuar con los trámites establecidos en el protocolo de recepción. Posteriormente, y tras el estudio individualizado de cada caso, serán derivados a distintas organizaciones no gubernamentales encargadas de su acogida y seguimiento.

Efectivos de la Guardia Civil asumieron la custodia de los migrantes desde el momento de su llegada, mientras que el Ayuntamiento de Barbate colaboró en la coordinación de los recursos necesarios para garantizar una respuesta inmediata.

Fuentes consultadas apuntan a que hacía meses que no se registraba una llegada de estas características en Barbate. El uso de narcolanchas para el transporte de migrantes se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en el litoral gaditano, aprovechando las mismas rutas marítimas empleadas por las redes dedicadas al tráfico de drogas.

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