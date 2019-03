Multa de 1.000 euros por llevar una camiseta con el lema: 'Mi exmarido es gilipollas'

Esperanza deberá pagar 1.000 euros y estar recluida ocho días en su domicilio. Así lo dictamina una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que considera que llevar una camiseta con el lema 'Mi exmarido es un gilipollas' es un insulto, una afrenta leve.



"Me puse a llorar porque no me lo podía creer. No entiendo que se haya podido llevar a trámite la denuncia. Es sólo una camiseta", se lamenta Esperanza.

Todo el problema se desarrolló cuando se le ocurrió ponerse la camiseta y subir una foto suya a Facebook. La Audiencia Provincial de Madrid la ha condenado por colgar esa fotografía. Tendrá que pagar mil euros a su exmarido y pasar ocho días de reclusión en su domicilio.

El juez considera que la leyenda de la camiseta sólo puede ser tomada por un insulto, pese a que se trata de una afrenta leve.



La prenda de la polémica fue en realidad una broma. Su actual pareja se la regaló en 2009 durante unas vacaciones en Oropesa.

Ahora Esperanza ha acudido al juzgado para solicitar el pago aplazado de la multa, ya que con los 700 euros que gana al mes no puede hacer frente a la condena.