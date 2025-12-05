Una mujer trans que lleva meses viviendo en un coche, detenida por intentar okupar una vivienda

Laura es una mujer trans que vive en el municipio de Telde, en Gran Canaria, y lleva meses denunciando su situación precaria. No tiene hogar y desde hace tiempo vive en un coche tras llegar a Canarias desde la península. Denuncia que en Jaén, de donde es originaria, fue víctima de agresiones transfóbicas, insultos y vejaciones y por ello se trasladó hasta el archipiélago. Desde entonces vive con sus dos perros en el coche, y cobra una pensión por incapacidad permanente de 600 euros al mes, una cantidad que le resulta insuficiente para costearse un alquiler. "No me dejaban vivir tranquila, me envenenaron a una perrita y me agredieron de manera brutal", afirmaba en una entrevista en RTVC.

Ahora, casi dos meses después de denunciar su situación en los medios, Laura ha sido detenida por tratar de okupar una vivienda. Estaba anocheciendo cuando los vecinos del barrio de La Solana en Telde, escucharon fuertes golpes que provenían de una casa terrera que se encuentra en venta.

Según los testigos, Laura habría intentado acceder al inmueble forzando la puerta principal de la casa con un martillo, generando un fuerte ruido en la puerta metálica, que alertó a los residentes en la zona. Los vecinos llamaron a la Policía Nacional y los agentes se desplazaron hasta el lugar y procedieron a su detención antes de que ella pudiera entrar al interior del inmueble, y los vecinos la denunciaron por el intento de ocupación y por los desperfectos ocasionados en la puerta de la casa.

Y al parecer este no ha sido el único episodio conflictivo que ha protagonizado Laura en las últimas semanas porque la Policía Local tuvo que intervenir hace unos días después de que varios vecinos alertaran de que se estaba aseando con una garrafa de agua en una zona ajardinada delante de un supermercado y a la vista de todos los viandantes. Y solo unos días antes también había protagonizado protestas frente al Ayuntamiento de Telde tras ser desalojada de la plaza de San Juan, donde aparcaba el vehículo en el que vive, ocupando la parada de taxis. "Solo pido que se haga justicia y poder tener un techo. No quiero compasión, quiero una oportunidad para seguir adelante", afirma Laura.

Laura habría acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde pero al no estar empadronada en el municipio, los técnicos la habrían derivado a otras administraciones competentes para poder acceder a ayudas sociales y a un recurso habitacional.

Este caso ha abierto el debate sobre la falta de recursos para personas trans en situación de vulnerabilidad y las situaciones como la de Laura que quedan en un limbo administrativo y su testimonio despertó la solidaridad en las redes sociales y colectivos LGTBI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.